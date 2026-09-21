Vivienda resultó destechada por fuerte lluvia en Barranquilla

Durante la fuerte lluvia que se registró en Barranquilla en la mañana de este lunes, una vivienda ubicada en el barrio Los Olivos, en el suroccidente de la ciudad, resultó destechada. La mujer que reside en el lugar resultó ilesa.

“Se cayó todas las láminas y quedó todo descubierto. No se puede dormir el día de hoy, está todo húmedo”, manifestó Lorena Uribe, hija de la mujer que reside en la vivienda.

La joven contó que varios organismos de socorro atendieron la emergencia que se registró en medio del fuerte aguacero.

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Mientras tanto, el IDEAM indicó que las lluvias persistirán hasta este jueves debido a las condiciones climatológicas que se están registrando en esta zona del país. Incluso, se ha emitido alerta naranja en la Costa Caribe por fuertes lluvias.