MinJusticia reporta reducción del 63% de delitos en Barranquilla tras traslados de presos

El ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino, se reunió con la ministra de las TIC, Alexandra Falla, y representantes de empresas como Claro, WOM y otros operadores móviles. Foto: MinJusticia.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que la delincuencia en Barranquilla ha registrado una disminución de hasta el 63 % luego de la implementación de una estrategia dirigida a impedir que estructuras criminales continúen operando desde los establecimientos carcelarios.

Según Cancino, parte de esta reducción estaría relacionada con los traslados de personas privadas de la libertad, especialmente aquellas consideradas de alta peligrosidad, con el objetivo de cortar los canales de comunicación entre los internos y las estructuras criminales que operan en las calles.

“En la ciudad de Barranquilla se ha demostrado que ha bajado la delincuencia hasta el 63% después de esa estrategia que se planteó. Sin embargo, la mejor muestra de que hemos dado en el clavo se han incrementado las amenazas y los atentados. Independientemente de las decisiones de lo que el gobierno esté pensando, respaldamos a los funcionarios que han hecho estos traslados, que cuidan las cárceles y que día a día también colaboran a que la patria de milagro se haga realidad”, explicó Cancino.

Autoridades reportan reducción en varios indicadores

En el balance presentado por las autoridades durante la celebración de Amor y amistad en el Atlántico, también se reportó una reducción del 100 % en lesiones personales, hurto a personas y violencia intrafamiliar, mientras que las llamadas a la línea 123 disminuyeron en un 36 % y los reportes por riñas registraron una caída del 69 %.

Los datos corresponden al balance de seguridad presentado por las autoridades tras las medidas implementadas para reforzar el control sobre las estructuras criminales y sus posibles conexiones desde los establecimientos penitenciarios.

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También aumentaron los comparendos

En contraste, durante el mismo periodo se registró un incremento del 69 % en los comparendos. Además, las autoridades reportaron 10 capturas y la incautación de tres armas de fuego durante el fin de semana.

En el departamento del Atlántico también se reportó un homicidio en el municipio de Baranoa, mientras las autoridades mantienen los operativos de seguridad y control en diferentes municipios.