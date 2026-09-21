Atlántico tendría reducción de $635.000 millones en el presupuesto regionalizado de 2027

El Atlántico tendría una reducción cercana a los $635.000 millones en los recursos asignados en el presupuesto regionalizado para 2027, de acuerdo con las cifras presentadas ante las comisiones económicas del Congreso.

La propuesta hace parte del proyecto de Presupuesto General de la Nación, cuyo monto total asciende a $634,9 billones y que fue aprobado recientemente por las comisiones económicas, por lo que ahora continúa su trámite en el Congreso.

Según la representante a la Cámara por el Atlántico Andrea Vargas, el departamento pasaría de recibir cerca de $2,89 billones en el presupuesto anterior a $2,25 billones en la primera propuesta de regionalización para 2027. Esto representa una disminución nominal cercana al 22 %.

Cuestionan reducción en subsidios de energía

La congresista también cuestionó la distribución de los recursos y señaló que uno de los sectores que tendría una reducción significativa sería el energético, particularmente los recursos destinados a subsidios de energía.

De acuerdo con los cálculos expuestos por Vargas, estos recursos tendrían una disminución superior a los $310.000 millones.

“Somos el tercer departamento más afectado del país y, para mí, esto es inexplicable, teniendo en cuenta el auge económico y el potencial de Barranquilla. Lo más preocupante es que el sector energético sea uno de los más golpeados, con una reducción de más de $310.000 millones en subsidios de energía, lo que podría terminar impactando a las familias de los estratos 1 y 2. Además, los recursos quedarían reducidos a apenas $16.000 millones. Y así como se redujo el presupuesto para energía, también hubo recortes en vivienda y educación. En calidad educativa, la asignación quedó en cero”, explicó Vargas.

Congresistas piden revisar la asignación

Frente a este panorama, el representante a la Cámara Estefanel Gutiérrez señaló que las cifras conocidas hasta el momento no deben considerarse definitivas y anunció que los congresistas del Atlántico buscarán establecer mesas de trabajo con el Ministerio de Hacienda y las diferentes carteras para revisar la asignación destinada al departamento.

“En el proyecto que fue presentado y cuyo monto ya fue aprobado se registra una disminución de alrededor de $600.000 millones. Sin embargo, durante esta semana vamos a discutir el presupuesto regionalizado y es ahí donde tenemos que hacer la tarea, presentar las necesidades del departamento y trabajar en mesas técnicas con el ministro y las diferentes carteras para evitar que el presupuesto del Atlántico se vea afectado. Estamos convencidos de que el presidente tiene la intención de devolverle al Caribe lo que históricamente se le ha quitado. Por eso, en este nuevo presupuesto tenemos que garantizar que las obras que necesita nuestra gente cuenten con los recursos necesarios”, sostuvo.

Gutiérrez atribuyó parte del escenario fiscal a menores ingresos derivados, entre otros factores, de la reducción en la exploración de hidrocarburos y al peso de la deuda pública.

La discusión continuará durante el trámite del Presupuesto General de la Nación de 2027, mientras los congresistas del Atlántico buscan revisar las partidas asignadas al departamento antes de que se defina el presupuesto definitivo.