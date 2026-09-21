Lluvias afectan operación del acueducto y dejan sin agua a sectores de Barranquilla y Soledad

Triple A informó que, a esta hora, atiende una afectación ocasionada por las fuertes lluvias en la operación del sistema de bombeo de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) del Acueducto Distrital.

Como consecuencia de esta situación, se presenta una interrupción temporal del servicio de acueducto en diferentes sectores de Barranquilla y Soledad.

Sectores afectados en Barranquilla

En Barranquilla, la interrupción se presenta en sectores como San Isidro, Santo Domingo, Nueva Granada, Olaya, Lucero, Loma Fresca, Los Pinos, Ciudadela de Salud, San Felipe, Los Andes, Valle, Pumarejo, Buena Esperanza, El Carmen, Villate, La Ceiba, Cevillar, La Sierra, La Victoria, Los Continentes, Kennedy, La Sierrita, El Santuario, La Alboraya, Recreo, El Ferry, Pasadena, La Chinita, Simón Bolívar, Universal I y II, Los Laureles, Bella Arena, Villa Blanca, Buenos Aires, Las Palmas, El Limón, Tayrona, San Nicolás, José Antonio Galán, La Magdalena, El Campito y El Milagro, entre otros.

También se encuentra afectado el sector de la calle 30, en la acera par, desde la carrera 2 hasta la carrera 8.

Afectaciones en Soledad

En el municipio de Soledad, la interrupción comprende sectores como Bella Murillo, la calle 30 entre carrera 36 y Circunvalar, Ciudadela Metropolitana, Costa Hermosa, Los Cusules, El Parque, El Río, El Tucán, Estadio, Hipódromo, La Arboleda, La Inmaculada, La Rivera, Las Ferias, Las Gaviotas, Las Margaritas, Las Moras, Las Trinitarias, Los Arrayanes, Los Balkanes, Los Laureles, Los Mangos, Primero de Mayo, Puerta de Oro, Salamanca, Santa Inés, Simón Bolívar, Sitio Hermoso, Soledad 2000, Terminal de Transportes, Villas Las Moras, Victoria, Villa Zalamar, La Aragón, Villa Cecilia, Villa Las Moras, Villa Severa, Vista Hermosa, Normandía, Ciudad del Puerto, Ferrocarril Calle 30, Nuevo Éxito, Río de Aguas Viva y Urbanización Los Puertos, entre otros.

Triple A trabaja en la normalización del servicio

La empresa indicó que adelanta las labores técnicas necesarias para atender la afectación y normalizar la operación del sistema de bombeo.

Una vez se restablezca la operación, Triple A informó que procederá con el restablecimiento gradual del servicio de acueducto hacia las zonas que resultaron afectadas