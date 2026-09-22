Murió Melany Rodríguez, la joven estudiante del SENA arrollada por motociclista en Barranquilla

Melany Grace Rodríguez, de 25 años y estudiantes del SENA murió en las últimas horas luego de permanecer varios días en una Unidad de Cuidados Intensivos tras haber sido arrollada por un motociclista en la calle 30.

La joven fue arrollada el 15 de septiembre cuando se dirigía hacia el SENA de la calle 30, en donde estudiaba asistencia administrativa.

El director del SENA, Fray Ricardo Torres Castro, envió un mensaje de condolencia y solidarias a su familia, seres queridos, compañeros e instructores. “Que su recuerdo permanezca siempre entre quienes tuvieron el privilegio de conocerla”, indicó.

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¿Cómo fue el accidente?

El hecho ocurrió aproximadamente a las 9:30 de la mañana. Según el relato de la familia, la ambulancia llegó al lugar y trasladó a Melanie a la clínica La Victoria.

David Jaller, esposo de la joven, indicó que el conductor de la motocicleta no se ha presentado ante la familia y que actualmente buscan esclarecer cómo ocurrieron los hechos.