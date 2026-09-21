Más agentes, reductores y semáforo inteligente: las medidas para la calle 30 en Soledad, Atlántico

Tras la protesta de padres de familia de los colegios INEM e ITIDA por el deterioro del puente peatonal ubicado sobre la calle 30, la Alcaldía de Soledad anunció una serie de medidas para mejorar la seguridad de estudiantes y usuarios de este corredor vial.

La secretaria de Educación de Soledad, Carolina Correa, explicó que entre las acciones se contempla reforzar la presencia de agentes de tránsito y contar con acompañamiento de la Policía del Área Metropolitana durante los horarios de entrada y salida de los estudiantes.

“Por parte de la Alcaldía municipal ya veníamos trabajando con los agentes de tránsito. Vamos a reforzar con la Policía del Área Metropolitana, que también se comprometió a hacer acompañamiento a nuestros niños en los horarios de entrada y salida”, señaló Correa.

Anuncian reductores y semáforo inteligente

La funcionaria también indicó que se adelantan gestiones para instalar reductores de velocidad, mejorar la señalización y evaluar la implementación de una cámara o semáforo inteligente que permita mejorar el control del tráfico en este punto de la calle 30.

“También estamos trabajando con la empresa que opera todo el mobiliario urbano en el municipio en el tema de reductores, mejoramiento de señalización y, en la reunión, se planteó la posibilidad de colocar una cámara inteligente que nos pueda ayudar a solucionar la situación que hoy se está presentando”, explicó.

Correa agregó que también se trabaja en el mejoramiento de la iluminación de la zona para aumentar la seguridad de estudiantes y peatones.

Alcaldía espera implementar las medidas lo más pronto posible

La secretaria de Educación señaló que las gestiones para implementar estas medidas ya están en marcha y que esperan que se concreten lo más pronto posible.

“Ya desde la semana pasada estamos realizando las gestiones y esperamos que salga lo más pronto posible. El compromiso era manifestarle a los padres cuáles eran las fechas y cuál era el compromiso también de trabajo por parte de la administración”, indicó.

Gobernación deberá presentar plan para el puente

Durante la reunión entre padres de familia, rectores, docentes y autoridades, se acordó realizar una nueva mesa de trabajo el próximo 30 de septiembre, con participación de representantes de la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Soledad, rectores, personeros y contralores estudiantiles, además de un padre de familia por cada institución educativa.

Según Correa, en esta reunión la Gobernación deberá presentar un plan de trabajo y un cronograma con compromisos y fechas para avanzar hacia una solución definitiva para el deteriorado puente peatonal.

La secretaria señaló que son cerca de 11.000 estudiantes los que diariamente transitan por este sector y reiteró la necesidad de articular acciones entre las diferentes autoridades para garantizar su seguridad.