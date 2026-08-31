Junior de Barranquilla: Melissa Martínez revela en El VBAR quién sería el reemplazo de Arias

¡Turbulencia total en el Junior de Barranquilla! En la mañana de este lunes 31 de agosto se confirmó la salida del entrenador Alfredo Arias debido a los malos resultados recientes del equipo.

La decisión llegó dos días después de que el equipo rojiblanco empatara a un tanto (1-1) con Independiente Santa Fe en el Romelio Martínez. Con lo anterior, sumó su quinto partido consecutivo sin ganar y sumó su segundo punto de 15 posibles...

Todo este panorama selló el fin del ciclo de Arias, a pesar de haber conseguido el bicampeonato de la Liga. Así pues, el uruguayo dirigió 74 partidos, ganó 33, empató 18 y perdió 13. Su rendimiento en el club quedó en 50.9%.

Le puede interesar: Dudamel carga contra Peirano tras polémica en el Cali-Bucaramanga: “Una vergüenza lo que ha hecho”

¿Quién sería el nuevo entrenador del Junior de Barranquilla?

Según información de Melissa Martínez en El VBAR de AS Colombia, dio detalles del entrenador que llegaría a reemplar al urguayo Alfredo Arias. Se trataría de Alberto Gamero, quien tiene paso reciente por Millonarios y Deportivo Cali.

“A esta hora, una fuente de muy alto poder y muy alta credibilidad me manda un mensaje encriptado, que incluye dos palabras: Millos y costeño. Me parece que esta combinación y esos rulos que hacen parte de la historia caribe comienzan a tomar fuerza”, señaló la periodista refiriéndose al estratega samaria, que por cierto se encuentra como agente libre desde marzo de este año.

Precisamente, la última vez que Gamero agarró un equipo fue entre junio del 2025 y marzo del 2026, periodo en el que se hizo cargo del Cali. Dirigió un total de 29 encuentros con un balance de 8 triunfos, 9 empates y 12 derrotas. Su último título fue en 2024 con Millonarios: fue la Superliga curiosamente frente al Junior.

Lea también acá: Tabla de posiciones de Liga colombiana: así quedó tras empate de Millonarios y victoria del Medellín