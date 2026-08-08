Jorge Messi, padre de Lionel, falleció en Argentina a los 68 años

Jorge Messi, padre de Lionel Messi, para muchos el mejor futbolista de la historia, ha fallecido a los 68 de edad, confirmaron medios argentinos en la madrugada de este sábado 8 de agosto.

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El progenitor del experimentado futbolista atravesaba por serias complicaciones de salud y en los últimos días su estado empeoró, razón por la que tuvo que ser internado en un sanatorio de la ciudad de Rosario. Por lo anoterior, no pudo acompañar a Lio en Estados Unidos durante el Mundial 2026, certamen del que la Albiceleste fue subcampeón.

Incluso, el mismo capitán argentino rompió en llanto durante el primer partido de la Copa contra Argelia y afirmó que había tenido “días difíciles” en lo personal: “Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados. Agradecido a la delegación y a todos mis compañeros. Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que esté bien”.

Así pues, Jorge Messi murió sobre las 10 de la noche (hora local) del viernes 7 de agosto. Por lo pronto, Lionel y su familia no se han pronunciado.

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Jorge, padre y pilar en la carrera de Lionel Messi

Jorge Messi fue el gran responsable de que Lionel terminara siendo la estrella que actualmente es. Fue quien se encargó de llevarlo a Newell’s para dar sus primeros pasos en el fútbol y se encargó de organizar todo el viaje a Barcelona, en donde cambiaría por completo la vida de la familia.

Asimismo, Jorge representó a su hijo durante toda su carrera, aunque siempre optó por estar lejos de los medios de comunicación. Habló muy poco con la prensa y se enfocó en acompañar a su hijo tanto en los clubes en los que jugó (Barcelona, PSG, Inter Miami) como en la Selección Argentina.

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