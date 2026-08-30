Alias ‘Negro Jiménez’ fue condenado a ocho años por crímenes de las AUC en Norte de Santander

Norte de Santander

El ‘Negro Jiménez’, quien fue considerado un terror para los habitantes de Norte de Santander, a inicios de los 2.000, fue condenado por la justicia colombiana a ocho años de prisión.

Noé Jiménez Ortiz, quien por varios años fue comandante de zona del Bloque Héctor Julio Peinado Becerra de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en San Martín, Aguachica y Gamarra (Cesar) y Ocaña (Norte de Santander), el pasado 30 de junio en audiencia de imputación de cargos aceptó su responsabilidad en múltiples hechos criminales que no habían sido tenidos en cuenta en un proceso penal que le adelantaron en Justicia Paz.

Tras lo anterior, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá emitió su fallo de condena.

¿Por qué es acusado alias ‘Negro Jiménez’?

De acuerdo con información emitida por la Fiscalía General de la Nación, alias ‘Negro Jiménez’ fue condenado “por ser responsable de los delitos de homicidio en persona protegida, acceso carnal violento en persona protegida, actos sexuales violentos en persona protegida, desnudez forzada en persona protegida, secuestro simple, secuestro simple agravado, deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil y constreñimiento ilegal”.

En un comunicado a la opinión pública, la Fiscalía detalló varios de los crímenes cometidos por esta persona:

‘Negro Jiménez’, entre febrero de 2000 y febrero del 2001 en Ocaña (Norte de Santander) cometió seis eventos criminales. Uno de estos fue la retención de una adolescente y su primo en cercanías a la cárcel de Ocaña, de allí fueron trasladados a una finca donde la menor fue abusada por varios paramilitares y el hombre asesinado una semana después.

Además del secuestro de tres jóvenes, menores de edad, durante un evento de moda realizado en una discoteca. Dos de las víctimas fueron abusadas sexualmente y la restante fue obligada a permanecer desnuda por varias horas. También permitió que sus hombres ingresaran a una vivienda para secuestrar a seis personas, una mujer fue asesinada y otra accedida carnalmente en múltiples ocasiones.

Posteriormente, una mujer fue retenida en dos oportunidades y abusada sexualmente. El padre de la víctima fue asesinado días antes del primer suceso.

La condena contra esta persona contempla “Jiménez Ortiz deberá pagar una multa de 21.862 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2006. Además, fue inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años.