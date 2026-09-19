Comfanorte tiene nuevo Director Administrativo Suplente: Reinaldo Rojas Peña asume el cargo

Norte de Santander

La Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander -Comfanorte- dio a conocer que Reinaldo Rojas Peña fue designado como nuevo Director Administrativo Suplente.

De acuerdo con la información de la caja de compensación, el nombramiento se realizó a través de la Resolución 0725 del 17 de septiembre de 2026, emitida por la Superintendencia de Subsidio Familiar.

Más información Alerta en el Catatumbo: denuncian alarmante siembra de minas antipersonas

“Con esta decisión, el ente de inspección, vigilancia y control ratifica la solidez institucional y administrativa de Comfanorte, asegurando el normal desarrollo de las operaciones y la adecuada ejecución de los planes, programas y proyectos dirigidos al bienestar de las familias nortesantandereanas”, indicó Comfanorte a través de un comunicado.

¿Quién es Reinaldo Rojas Peña?

Más información Fue dejada en libertad una comerciante que había sido secuestrada en la región del Catatumbo

En el comunicado público, la caja de compensación familiar informó que el nuevo Director Administrativo suplente “es profesional en Comercio Exterior con Especialización en Gestión Pública de la Universidad de Santander Seccional Cúcuta y se había desempeñado en el cargo como jefe del área del Proceso de Ventas. Además de lo profesional, se destaca por su liderazgo, compromiso, trabajo en equipo y cercanía con la comunidad afiliada”.

“Acompañamos esta nueva etapa con la firme convicción de seguir consolidando a Comfanorte como el motor de transformación social y económica de Norte de Santander. Todo nuestro equipo humano y directivo continúa trabajando de manera ininterrumpida para garantizar la excelencia en cada uno de nuestros servicios”, ratificó la institución.