Fue dejada en libertad una comerciante que había sido secuestrada en la región del Catatumbo

Catatumbo

Después de 10 días de permanecer en cautiverio, fue dejada en libertad una mujer secuestrada en la región del Catatumbo.

Se trata de Hilda Bayona, comerciante del municipio de Convención, Norte de Santander, quien fue plagiada el pasado 8 de septiembre.

Desde entonces, su familia y comunidad de Convención adelantaron múltiples llamados a los responsables de este secuestro, para que Hilda regresara pronto a su hogar.

¿Cómo ocurrió el secuestro?

De acuerdo con los testimonios entregados por la misma comunidad, hombres fuertemente armados llegaron hasta el casco urbano de Convención y se llevaron a la mujer.

Hilda Bayona es reconocida en ese municipio de la región del Catatumbo por dedicarse al comercio desde hace más de 30 años y brindar apoyo a la pastoral.

En diálogo con Caracol Radio, Ludith Bayona, hermana de Hilda, resaltó que a pesar de la actividad comercial, ella es una mujer humilde.

“Ha sido una mujer muy guerrera, muy trabajadora. La gente del pueblo puede dar fe de ello, de que es una mujer que lo poco que ha conseguido lo ha conseguido trabajando limpiamente”, afirmó Ludith el pasado 9 de septiembre.

A pesar de la reciente liberación de Hilda, aún se desconoce quienes fueron los responsables de este secuestro presentado en la región del Catatumbo.