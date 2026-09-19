Alerta en el Catatumbo: denuncian alarmante siembra de minas antipersonas

Norte de Santander

La población en la región del Catatumbo viene alertando por el aumento de minas antipersonas instaladas en sus caminos veredales y que ha dejado varias víctimas durante este año 2026.

Después de cumplirse 20 meses de conflicto entre las disidencias del Frente 33 de las FARC y el ELN en esta región, la Asociación Nacional de Víctimas lanzó un angustiante llamado ante la masiva siembra de minas antipersonas en el Catatumbo.

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Olguín Mayorga, presidente de esta asociación denunció en entrevista con Caracol Radio que existe una desatención institucional frente a esta problemática que aqueja a los catatumberos.

“La siembra de minas antipersonas recordemos que es una violación al derecho internacional humanitario y nos preocupa es que muy pocas veces encontramos pronunciamiento de las autoridades en el territorio, es decir, de los alcaldes, incluso del departamento en el caso del gobernador”, dijo el líder.

Mayorga resaltó que las principales víctimas de las minas son campesinos que a diario salen a trabajar sus tierras.

“Recordemos que en estos dos municipios, específicamente lo que es Tibú y El Tarra, la gran mayoría de los territorios, es decir, de los caminos veredales y terciarios se encuentran sembrados con minas antipersonas”.

Este líder recordó que durante este año varios contratistas de la empresa electrificadora del departamento, así como menores de edad, han caído en campos minados, dejando múltiples muertes.

El llamado a las autoridades regionales

Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, recordó que a inicios del año 2026 se alertó del minado en cercanía a 19 instituciones educativas de la región del Catatumbo.

“Esto debería ser una política urgente tanto de los mandatarios regionales como del Gobierno Nacional”, expresó Mayorga.

“Desde la Asociación hemos exigido al Gobierno Nacional mayor control, exigencia y sobre todo hacer un barrido en este territorio que le permita a los municipios un desminado humanitario urgente que es lo que se requiere en esta región del país”.