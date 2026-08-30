“Plan 90″: la estrategia de las autoridades para combatir la criminalidad en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá, liderada por el general Giovanni Cristancho se impuso 90 días como meta para golpear a 24 estructuras criminales señaladas de estar detrás de homicidios, extorsiones, secuestros y robos en la capital.

Puede leer: Aprehenden a tres adolescentes que pretendían escapar en un carro robado tras un atraco en Chapinero

“En los 90 días vamos a implementar una serie de operativos en contra de varias estructuras dedicadas al homicidio, tráfico de pacientes. Así mismo, el hurto en diferentes modalidades y a la extorsión. Vamos a darle una priorización a los grupos delincuenciales que están afectando a las comunidades y algunos lugares en los que el delito ha venido incrementándose”, confirmó el general Cristancho.

Los delitos que están en la mira de las autoridades

De acuerdo con el general Cristancho, las autoridades quieren reforzar su lucha contra el hurto de bicicletas, hurto a personas y hurto a vehículos.

Le puede interesar: Ofensiva contra el robo de vehículos y autopartes en Bogotá: personas capturadas y motos recuperadas

“En el hurto de bicicletas, hay un aumento, pero el hurto a vehículos, que, si es cierto, tenemos una reducción, no quiere decir que no tengamos que combatirlo, y el hurto personas, hurto celulares, que es lo que todas las comunidades en el día a día nos requieren, tenemos que seguir focalizándolo para no dejarlo aumentar”, agregó.

Reunión de Galán con el nuevo director de la Policía

Parte de la nueva estrategia para reforzar la seguridad en Bogotá quedó expuesta en medio de una reunión que tuvo el alcalde, Carlos Fernando Galán y el nuevo director de la Policía, el general Alejandro Barrera.

“Fue una reunión productiva para avanzar rápidamente en la lucha contra la delincuencia en Bogotá. El general Barrera nos anunció un fortalecimiento de las capacidades de Policía Judicial, acordamos que, además de dar golpes contundentes para desarticular a las grandes bandas criminales”, aseguró Galán.

Y agregó, “nos tenemos que enfocar también en las bandas que afectan a los ciudadanos en su día a día con delitos como el fleteo, el hurto de carros y de celulares, entre otros”.