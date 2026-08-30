‘Fantasma’ capturado por la Policía intercambiaba cocaína por material de guerra con ‘Jhon Mechas’

Las autoridades establecieron que Emilio José Cordero Sierra, alias ‘Fantasma’, mantenía una dinámica de intercambio de cocaína por material de guerra con Javier Alonso Veloza García, alias ‘Jhon Mechas’, integrante de las disidencias de las Farc. ‘Fantasma’ estaría vinculado con la facción de alias ‘Calarcá’, específicamente con el Bloque Magdalena Medio, Estructura 33, y sería responsable tanto del tráfico de clorhidrato de cocaína hacia Estados Unidos como del suministro de material de guerra a grupos armados organizados.

Además, tendría vínculos con la organización Hells Angels en Dinamarca, lo que evidencia las conexiones internacionales que habría establecido para sus actividades criminales.

De acuerdo con la investigación de la Dirección de Antinarcóticos, ‘Fantasma’ controlaba la producción de clorhidrato de cocaína en laboratorios clandestinos ubicados en Córdoba, sur de Bolívar y Norte de Santander, desde donde posteriormente eran enviados cargamentos hacia Centroamérica y Estados Unidos. La Policía sostiene que esta red combinaba el narcotráfico con el abastecimiento de material de guerra para fortalecer las capacidades logísticas y financieras de estructuras armadas.

‘Fantasma’ fue ubicado en la vereda Los Mangos, en Paratebueno, Cundinamarca, durante la operación ‘Cerbero’, desarrollada por Antinarcóticos a través de la Unidad de Investigaciones Sensitivas (SIU), en coordinación con la DEA y la Fiscalía. Sobre él pesaba una solicitud de la Corte del Distrito Este de Nueva York por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo y tráfico de drogas ilícitas.

El director de Antinarcóticos, general William Castaño Ramos, aseguró que el resultado afecta las alianzas utilizadas para mover estupefacientes y material de guerra y debilita las fuentes de financiación de estructuras con conexiones internacionales. La Policía anunció que mantendrá la cooperación internacional para afectar las estructuras, fuentes de financiación y capacidades logísticas de estas organizaciones.