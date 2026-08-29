Trancón en la Autopista Norte en Bogotá: accidente provocó varias horas de congestión

Este sábado 29 de agosto, decenas de conductores que se movilizaban por la Autopista Norte y que querían salir de la capital del país vivieron un verdadero dolor de cabeza.

De acuerdo con la Concesionaria Ruta Bogotá Norte, la congestión se debió a un accidente reportado a la 1:56 de la tarde en la calle 235, en la vía arteria que conduce hacia Chía.

Así mismo, la Secretaría de Movilidad se refirió sobre la situación que fue denunciada en redes sociales.

“Durante este sábado se han presentado varios siniestros viales en la Autopista Norte y corredores cercanos que han impactado la movilidad. Entre ellos, el volcamiento de un camión a la altura de la calle 200, un siniestro fatal en el sector de la calle 170 que generó desvíos hacia la Autopista Norte y, más tarde, un choque con una persona lesionada en la calle 235”.

Y agregaron que “desde la Secretaría de Movilidad, a través de nuestro Centro Estratégico de Movilidad y de los equipos en vía, se ha realizado seguimiento permanente y gestión del tráfico para atender estos eventos y facilitar la circulación”.

Por tanto, agregaron, los incidentes ya fueron atendidos y las vías se encuentran habilitadas.

Por ahora, las condiciones de movilidad vienen mejorando, aunque todavía se registra congestión por el alto volumen vehicular acumulado durante el día.

“Continuamos monitoreando el corredor y gestionando el tráfico en el sector”, concluyeron.