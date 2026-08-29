El Metro de Bogotá entra en su etapa final: ¿Cuándo está proyectado que inicie en operación?

Bogotá, Mayo 29 de 2026. En una de las estaciones de la Línea 1 del Metro de Bogotá, y con la presencia del alcalde Carlos Fernando Galán, se realizaron nuevas pruebas sobre el viaducto con uno de los trenes del sistema de transporte.(Colprensa - Catalina Olaya) / Catalina Olaya

La construcción de la Línea 1 del Metro en Bogotá, cuyas obras empezaron el 17 de agosto de 2021 y, según el último reporte de la empresa encargada de su construcción, la obra durante el primer semestre de 2026, llegó a un avance de más del 80,37% del proyecto. Además, se contará con un total de 30 trenes que harán parte de la flota final del nuevo medio de transporte de la capital colombiana.

El avance de la obra dio inicio en el sur de Bogotá, con la construcción del Patio Taller en la localidad de Bosa, el cual es considerado como ‘El corazón de la Línea 1’ y cuenta con un área de 35,9 hectáreas. Dicho espacio fue fundamental para la llegada de las maquinarias que ayudarían a la fabricación del nuevo medio de transporte con el que contará la capital.

Estaciones de la Línea 1 del Metro de Bogotá:

La megaobra de movilidad en la capital contará con un total de 16 estaciones que iniciarán al sur de la ciudad. Ocho de ellas estarán conectadas directamente con Transmilenio y otras seis con el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), permitiéndole a los usuarios realizar el trasbordo entre los diferentes medios de transporte, facilitando el desplazamiento para las personas.

Estación 1 - Gibraltar : Av. Villavicencio / Carrera 94 - Carrera 93

: Av. Villavicencio / Carrera 94 - Carrera 93 Estación 2 - Portal Américas : Av. Villavicencio / Carrera 86b - Carrera 86g

: Av. Villavicencio / Carrera 86b - Carrera 86g Estación 3 - Ciudad Kennedy : Av. Villavicencio / Carrera 80d - Carrera 80g

: Av. Villavicencio / Carrera 80d - Carrera 80g Estación 4 - Timiza : Av. Primero de Mayo / Calle 42 sur - Calle 42c sur

: Av. Primero de Mayo / Calle 42 sur - Calle 42c sur Estación 5 - Hospital de Kennedy : Av. Primero de Mayo / Calle 40 sur - Calle 39 sur

: Av. Primero de Mayo / Calle 40 sur - Calle 39 sur Estación 6 - Avenida Boyacá : Av. Primero de Mayo / Av. Boyacá - Carrera 72c

: Av. Primero de Mayo / Av. Boyacá - Carrera 72c Estación 7 : Av. Primero de Mayo / Av. 68 - Carrera 52c

: Av. Primero de Mayo / Av. 68 - Carrera 52c Estación 8 - Puente Aranda : Av. Primero de Mayo / Glorieta carrera 50

: Av. Primero de Mayo / Glorieta carrera 50 Estación 9 - SENA : NQS / Dg. 16 sur - Calle 17A bis sur

: NQS / Dg. 16 sur - Calle 17A bis sur Estación 10 - Santa Isabel : Calle 1 / Carrera 24 - Carrera 24c

: Calle 1 / Carrera 24 - Carrera 24c Estación 11 - Hospital (HOMI) : Av. Caracas / Calle 2 - Calle 3

: Av. Caracas / Calle 2 - Calle 3 Estación 12 - Avenida Jiménez : Av. Caracas / Calle 11 - Calle 13

: Av. Caracas / Calle 11 - Calle 13 Estación 13 - Central : Av. Caracas / Calle 24a - Calle 26

: Av. Caracas / Calle 24a - Calle 26 Estación 14 - Calle 45 : Av. Caracas / Calle 42 - Calle 44

: Av. Caracas / Calle 42 - Calle 44 Estación 15 - Calle 63 : Av. Caracas / Calle 61 - Calle 63

: Av. Caracas / Calle 61 - Calle 63 Estación 16 - Calle 72: Av. Caracas / Calle 72 - Calle 74

Según la empresa constructora, las estaciones tendrán arquitectura bioclimática, que se traduce en que “las estaciones no requerirán aire acondicionado ni ventilación mecánica, reduciendo los costos de operación del metro; además, se buscará reducir el impacto urbano y visual con estaciones ligeras y transparentes”, indicó Metro de Bogotá en su página web.

¿Cuándo iniciará operación el Metro de Bogotá?

Actualmente, la alcaldía de Bogotá tiene previsto que para marzo de 2028 la Línea 1 del Metro transporte a más de 1 millón de personas cada día a una velocidad comercial de 43 kilómetros por hora. O lo que es lo mismo, la operación simultánea de siete biarticulados o 12 buses articulados de TransMilenio en la actualidad, de acuerdo con la empresa Metro de Bogotá.

Adicionalmente, se confirma que la Línea 2 del metro ya se encuentra en proceso de licitación para las empresas nacionales e internacionales interesadas en la adjudicación del proyecto, el cual se tiene previsto que se complete para el primer trimestre de 2027.

Esta nueva línea comenzará en la localidad de Chapinero, donde se conectará con la Línea 1 del Metro de Bogotá y contará con un total de 11 estaciones, de las cuales 10 serán subterráneas.

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