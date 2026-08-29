Ofensiva contra el robo de vehículos y autopartes en Bogotá: personas capturadas y motos recuperadas

En un primer resultado operativo liderado por la Policía Metropolitana en la localidad de Engativá, se logró la captura de dos personas en flagrancia por receptación. De acuerdo a lo que se ha podido establecer, estas personas ingresaron a un parqueadero y pretendían escapar con una camioneta que había sido robada el pasado 2 de julio bajo la modalidad de halado. A estos presuntos delincuentes se les halló un control remoto universal que utilizaban para desbloquear los seguros de los vehículos. Así mismo, estos capturados registran anotaciones por receptación, hurto calificado y agravado.

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Por otra parte, en varios locales comerciales en el barrio La Favorita de la localidad de Los Mártires, en dos diligencias de allanamiento y registro, fueron recuperadas tres motocicletas que habían sido hurtadas, tres motores y un tanque de gasolina que tenían sus sistemas de identificación alterados.

Con estos resultados se afectaron las rentas criminales de estos grupos delincuenciales dedicados a este delito en cerca de 30 millones de pesos.

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En lo que va corrido del 2026, gracias a las diferentes acciones preventivas y operativas, se ha logrado recuperar 1.066 motocicletas, y 760 automotores. Así mismo, una reducción del 8% en el hurto de vehículos y la disminución del 5% en el hurto de motocicletas con 164 casos menos.