Ofensiva contra el robo de vehículos y autopartes en Bogotá: personas capturadas y motos recuperadas
Dos personas capturadas y tres motocicletas recuperadas.
En un primer resultado operativo liderado por la Policía Metropolitana en la localidad de Engativá, se logró la captura de dos personas en flagrancia por receptación. De acuerdo a lo que se ha podido establecer, estas personas ingresaron a un parqueadero y pretendían escapar con una camioneta que había sido robada el pasado 2 de julio bajo la modalidad de halado. A estos presuntos delincuentes se les halló un control remoto universal que utilizaban para desbloquear los seguros de los vehículos. Así mismo, estos capturados registran anotaciones por receptación, hurto calificado y agravado.
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Por otra parte, en varios locales comerciales en el barrio La Favorita de la localidad de Los Mártires, en dos diligencias de allanamiento y registro, fueron recuperadas tres motocicletas que habían sido hurtadas, tres motores y un tanque de gasolina que tenían sus sistemas de identificación alterados.
Con estos resultados se afectaron las rentas criminales de estos grupos delincuenciales dedicados a este delito en cerca de 30 millones de pesos.
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En lo que va corrido del 2026, gracias a las diferentes acciones preventivas y operativas, se ha logrado recuperar 1.066 motocicletas, y 760 automotores. Así mismo, una reducción del 8% en el hurto de vehículos y la disminución del 5% en el hurto de motocicletas con 164 casos menos.
Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...