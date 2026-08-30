Aprehenden a tres adolescentes que pretendían escapar en un carro robado tras un atraco en Chapinero

En la localidad de Chapinero, fueron aprehendidos tres adolescentes de 16 y 17 años por el delito de hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

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Los hechos se presentaron en inmediaciones de una institución universitaria ubicada en el barrio Bosque Calderón Tejada. Mientras la patrulla de vigilancia realizaba labores de prevención y control, fue alertada por la central de radio sobre el robo de un vehículo. Estas personas al parecer habrían abordado a la víctima haciendo uso de un arma de fuego y escapando en este automóvil.

De manera inmediata, se desplegó un plan candado por toda la jurisdicción y, gracias al GPS de este vehículo, se logró ubicarlo en la localidad de Santa Fe.

Al momento de interceptar este carro, varias personas descendieron y emprendieron la huida; en la reacción, los uniformados lograron detenerlas. Así mismo, al efectuar el registro del automotor, se halló en su interior un arma traumática y otra cortopunzante. Por lo cual fueron aprehendidos y, junto con el vehículo recuperado y los elementos incautados.

De igual manera, se pudo establecer que dos de estos adolescentes habían salido hace un mes del Centro de Atención Especializada ‘El Redentor’ por los presuntos delitos de secuestro extorsivo y hurto agravado. Además contaban con anotaciones por hurto.