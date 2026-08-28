Vía Boconó será reparada antes de finalizar el mes de agosto: aseguró el alcalde Camilo Suárez

Obra inconclusa está afectando la movilidad en Boconó, Villa del Rosario. / Foto: Jenny Márquez.

Villa del Rosario

Luego de la denuncia dada a conocer por Caracol Radio, donde habitantes y comerciantes de Boconó, en Villa del Rosario, aseguraban que tras varios meses de haber iniciado una obra vial, esta habría quedado inconclusa, representando problemas de movilidad en la zona, el alcalde del municipio histórico aseguró que la vía debe ser reparada antes de finalizar el mes de agosto.

En entrevista con Caracol Radio, Camilo Suárez, alcalde del municipio de Villa del Rosario, explicó que la obra fue una reposición de redes del acueducto metropolitano y que se estaría esperando las pruebas correspondientes a las instalaciones. Estas permitirán verificar que las redes hayan quedado correctamente instaladas y que no existan fugas, para posteriormente adelantar las reparaciones necesarias.

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Contratista del acueducto deberá reparar la vía Boconó

Ante la pregunta sobre quién asumirá los costos de la recuperación de la vía, el alcalde fue enfático en señalar que la responsabilidad corresponde al contratista encargado de las obras del acueducto metropolitano.

“Tiene que dejar completamente como estaba la vía”, afirmó el mandatario en Caracol Radio, al referirse a las obligaciones del contratista.

Y fue más allá al enfatizar que esta obra debe concluirse, es decir, repararse la vía, antes de finalizar el mes de agosto del presente año.