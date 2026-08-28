Vía Boconó será reparada antes de finalizar el mes de agosto: aseguró el alcalde Camilo Suárez
El mandatario municipal explicó que los daños ocasionados por las obras del acueducto metropolitano deberán ser asumidos por el contratista.
Villa del Rosario
Luego de la denuncia dada a conocer por Caracol Radio, donde habitantes y comerciantes de Boconó, en Villa del Rosario, aseguraban que tras varios meses de haber iniciado una obra vial, esta habría quedado inconclusa, representando problemas de movilidad en la zona, el alcalde del municipio histórico aseguró que la vía debe ser reparada antes de finalizar el mes de agosto.
En entrevista con Caracol Radio, Camilo Suárez, alcalde del municipio de Villa del Rosario, explicó que la obra fue una reposición de redes del acueducto metropolitano y que se estaría esperando las pruebas correspondientes a las instalaciones. Estas permitirán verificar que las redes hayan quedado correctamente instaladas y que no existan fugas, para posteriormente adelantar las reparaciones necesarias.
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Ante la pregunta sobre quién asumirá los costos de la recuperación de la vía, el alcalde fue enfático en señalar que la responsabilidad corresponde al contratista encargado de las obras del acueducto metropolitano.
“Tiene que dejar completamente como estaba la vía”, afirmó el mandatario en Caracol Radio, al referirse a las obligaciones del contratista.
Y fue más allá al enfatizar que esta obra debe concluirse, es decir, repararse la vía, antes de finalizar el mes de agosto del presente año.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...