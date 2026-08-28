Organizaciones del Catatumbo cuestionan regreso de la aspersión aérea con glifosato

Norte de Santander.

La decisión del Gobierno Nacional de derogar la resolución que desde 2015 mantenía suspendida la aspersión aérea con glifosato para combatir los cultivos de uso ilícito genera preocupación entre organizaciones campesinas del Catatumbo.

Juan Carlos Quintero, coordinador del eje de Derechos Humanos de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), señaló en diálogo con Caracol Radio que la organización esperaba esta determinación, pero insistió en que una eventual reactivación de las fumigaciones deberá cumplir las condiciones establecidas por la Corte Constitucional.

“A pesar de la derogatoria de esta resolución se van a acoger a los condicionamientos que ha determinado la Corte Constitucional”, afirmó Quintero.

El dirigente campesino explicó que, antes de aplicar nuevamente la aspersión aérea, el Gobierno debe garantizar que el producto utilizado cuente con los avales técnicos correspondientes y que se determine que no genera afectaciones a la salud humana, la salud animal ni al medio ambiente.

También señaló que deberán garantizarse los procesos de consulta previa con las comunidades indígenas y la participación ciudadana relacionada con el trámite de la licencia ambiental.

“Tiene que garantizarse el derecho constitucional a la consulta previa a las comunidades indígenas y debe haber un proceso de participación ciudadana”, sostuvo.

Quintero cuestionó además el regreso de las estrategias de erradicación forzada y aseguró que, desde la perspectiva de la organización campesina, estas medidas no han permitido solucionar de manera definitiva el problema de los cultivos de uso ilícito.

“Estas prácticas de acciones de fumigación o erradicación forzada ya quedaron determinadas que no generan ningún tipo de efecto de transformación social ni erradica de manera definitiva los cultivos de coca, marihuana o amapola en el país”, manifestó.

Por ello, Ascamcat pidió al Gobierno Nacional priorizar el cumplimiento del Acuerdo de Paz y los programas de sustitución de cultivos antes de avanzar con medidas de fuerza.

“Lo que nosotros le pedimos al Gobierno Nacional es que cumpla con todos los condicionamientos determinados por la Corte Constitucional que tienen que ver con el derecho constitucional a la consulta previa y a la participación ciudadana”, concluyó Quintero.