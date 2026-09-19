Fenómeno de El Niño en Cundinamarca: Crisis por incendios forestales y sequías

El fenómeno de El Niño sigue causando estragos en el país; en Cundinamarca, continúan activos tres grandes incendios forestales en los municipios de Viotá, Útica y Quebradanegra que están siendo atendidos por vía area con Bambi Buckets. Hasta el momento las conflagraciones han consumido un total de 4 mil hectáreas en 85 de los 116 municipios del departamento.

“Tenemos en el centro y en el occidente del departamento incendios forestales. Hemos atendido a lo largo de este más de 850 incendios Forestales... Ya hemos perdido más de 4 mil hectáreas en estas terribles circunstancias.” afirmó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

Así mismo, el departamento enfrenta una amplia sequía en diferentes zonas: 10 municipios han encendido sus alarmas por desabastecimiento de agua; como Facatativá que se encuentra bajo Alerta Naranja, acercándose aceleradamente a su “Día Cero” de escasez hídrica. Debido a una sequía extrema que supera los 90 días sin lluvias significativas.

A través de Empresas Públicas de Cundinamarca avanzan con una estrategia de perforación de pozos profundos, que busca acceder a reservas de agua subterránea estables, acuíferos; además del apoyo con carrotanques en los municipios que reportan reducciones en su capacidad hídrica.

Según Jorge Emilio Rey, Gobernador de Cundinamarca, avanzan con estas estrategias para evitar un mayor desabastecimiento: “Esperamos que a más tardar en diciembre, que aún estamos en presencia del fenómeno del niño, y que aún tenemos un impacto fuerte, que podamos tener una fuente alterna de abastecimiento para Facatativá y así mismo en los otros 10 municipios, bien sea con carrotanques o con asistencia técnica para reparar bocatomas y mejorar los sistemas de acueducto.”

El embalse de Mancilla, la principal fuente de agua, registra un estado crítico, contando apenas con entre 50,000 y 60,000 metros cúbicos de agua de su capacidad total de 227,000.

Solo en la primera mitad de septiembre se han registrado 95 incendios forestales, afectando unas 440.5 hectáreas. Jornadas recientes han reportado hasta 28 incendios simultáneos en un solo día.