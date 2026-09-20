“La empresa china no solo construye, también invierte”: embajador de China a Peñalosa

Polémica entre el embajador de China y el exalcalde Peñalosa. / Foto: Colprensa. / Cristian Bayona

El embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, respondió al exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, luego de que este cuestionara una visita organizada por la Embajada china a las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá, a la que fueron invitados medios de comunicación y dirigentes políticos, entre ellos la exalcaldesa Claudia López.

Zhu defendió la participación de las compañías chinas en el proyecto y aseguró que “la empresa china no solo construye, también invierte”. Según el diplomático, la actividad se realizó además con el consentimiento del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

La visita había sido organizada por la Embajada de China en Colombia y China Harbour Engineering Company (CHEC), y reunió a cerca de 50 invitados de sectores gubernamentales, empresariales, académicos y medios de comunicación.

Peñalosa cuestionó el protagonismo de la Embajada china

La polémica comenzó después de que Peñalosa criticara que el embajador encabezara una visita a las obras de la Línea 1 y cuestionara el protagonismo del Gobierno chino alrededor del proyecto.

“Que el embajador chino haga un show de una visita al Metro es equivalente a que el embajador de Estados Unidos hiciera show de visitar un avión Boeing nuevo de Avianca o que el de Brasil lo hiciera con aviones Tucano comprados por la FAC”, afirmó el exalcalde.

Peñalosa sostuvo además que la obra fue contratada con recursos públicos colombianos y que la compañía china obtuvo el proyecto por haber presentado la mejor oferta. También aseguró que “ahí no hubo ningún favor” del Gobierno chino.

“Dar a conocer su avance no es hacer show”: Zhu Jingyang

Ante los cuestionamientos, Zhu Jingyang aseguró que presentar los avances del proyecto no debía interpretarse como un acto de protagonismo de la Embajada.

“ML1 es un proyecto de millones de bogotanos y dar a conocer su avance NO es ‘hacer show’. Con respeto, el Sr. Peñalosa fue invitado, pero decidió no participar”, respondió.

Peñalosa confirmó posteriormente que había rechazado la invitación y aseguró que, a su juicio, el embajador no debía convocar personas a un proyecto de propiedad de la ciudad.

La presencia de Claudia López también generó críticas

Otro punto de la controversia fue la participación de la exalcaldesa Claudia López. Peñalosa cuestionó su presencia por las diferencias que ambos mantuvieron alrededor del modelo de la primera línea durante administraciones anteriores.

“Que el embajador invite a Claudia López a su show, quien incluso demandó el proyecto que habíamos contratado para matarlo, es todavía más fuera de lugar”, escribió.

La exalcaldesa publicó imágenes del recorrido y celebró los avances del Metro, que actualmente supera el 82% de ejecución. La Alcaldía mantiene marzo de 2028 como fecha prevista para el inicio de la operación comercial.

Embajador defiende participación de empresas chinas

Zhu reivindicó el papel de las empresas de su país en la construcción del sistema y defendió que su participación no se limita a ejecutar las obras, sino que también involucra inversión y cooperación económica.

La Línea 1 está a cargo de un consorcio integrado por compañías chinas, entre ellas China Harbour Engineering Company. La propia Alcaldía de Bogotá había seleccionado originalmente al grupo encargado de construir, suministrar los trenes, operar y mantener el sistema.

Días antes de la controversia, Zhu también había manifestado que las compañías chinas tienen interés en continuar participando en proyectos de infraestructura en Colombia e incluso aseguró que cuentan con experiencia para presentar soluciones para la futura Línea 2 del Metro.