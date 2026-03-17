La segunda línea del metro de Bogotá tendrá 10 estaciones subterráneas, ¿cuál será su ubicación? Crédito: YouTube Metro de Bogotá/Grok

Con los visibles avances en la Primera Línea del metro, la empresa a cargo del proyecto y la Alcaldía de Bogotá recientemente revelaron nuevos detalles clave sobre la construcción y operación de la Línea 2.

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De esta manera, se dio a conocer a la ciudadanía cómo y dónde se construirán las estaciones, teniendo en cuenta que para esta nueva fase se contempla que un importante tramo sea subterráneo.

¿Cómo será la Línea 2 del metro de Bogotá?

La Alcaldía de Bogotá detalló que la Línea 2 del metro de Bogotá empezará en la calle 72 con carrera Décima y finalizará en el sector de Fontanar del Río, en la localidad de Suba, cubriendo 15,5 kilómetros.

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Se estima que el recorrido total, a través de las 11 estaciones que contempla el proyecto, será en un tiempo de viaje promedio de 20 minutos.

25 trenes, con capacidad de 1.800 pasajeros cada uno, prestarán servicio en la línea, con la intención de lograr tiempos de espera promedio de 2,2 minutos en hora pico y 10 en hora valle.

Se espera que solo en la Línea 2 se lleven a cabo 800.000 viajes, llegando a la cifra de 49.000 pasajeros hora-sentido, como se pronostica para el 2042 cuando se llegue a la máxima demanda.

¿Cuántas estaciones subterráneas tendrá la Línea 2 del metro de Bogotá?

La Empresa Metro reveló que la Línea 2 tendrá diez estaciones subterráneas y una elevada, las cuales se conectarán con el sistema integrado de transporte, SITP, cinco troncales de TransMilenio y la Línea 1 del metro.

La entidad dio a conocer que el túnel se construirá a una profundidad entre 25 y 35 metros. En este procedimiento se implementará la tecnología tuneladora EPBM (Earth Pressure Balance Machine), con el objetivo de reducir el impacto a la movilidad.

Construcción de estaciones subterráneas de la Línea 2 del metro de Bogotá. Crédito: YouTube Empresa Metro de Bogotá Ampliar Construcción de estaciones subterráneas de la Línea 2 del metro de Bogotá. Crédito: YouTube Empresa Metro de Bogotá Cerrar

¿Dónde quedan las estaciones de la Línea 2 del metro de Bogotá?

El trazado de la Línea 2 del metro de Bogotá pasará cerca de varios sitios destacados de la ciudad, como la Universidad Sergio Arboleda, la plaza de mercado 12 de octubre, el Alkosto de la Av. 68, la Sabana de Tibabuyes y el parque Fontanar del Río, entre otros.

La Línea 2 del metro de Bogotá tendrá las siguientes estaciones:

Calle 72 con Av. Caracas Calle 72 con Av. NQS Calle 72 con Av. Carrera 68 Calle 72 con Av. Boyacá Calle 72 con carrera 80 Av. Ciudad de Cali con calle 80 Av. Ciudad de Cali con calle 90 Av. Ciudad de Cali con carrera 93 ALO con calle 129 D ALO con calle 139 Av. Calle 145 con carrera 141 B

Mapa de estaciones del metro de Bogotá. Crédito: Empresa Metro de Bogotá Ampliar Mapa de estaciones del metro de Bogotá. Crédito: Empresa Metro de Bogotá Cerrar

Vale anotar que la estación 11 será elevada y construida por medio de un viaducto. Además, según la Alcaldía, se crearán obras civiles de espacio público y carriles viales bajo el viaducto.

A su vez, la estación número 1 de la Línea 2 se interconectará con la estación número 16 de la Línea 1 del Metro de Bogotá, reduciendo así hasta en un 42% el tiempo de viaje entre Suba y el Centro de la ciudad.