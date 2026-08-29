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29 ago 2026 Actualizado 10:26

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Bogotá se prepara para la elección de la Comisión Consultiva Distrital

Este proceso se llevará a cabo desde el 9 de octubre de 2026 con el acompañamiento de la Secretaría de Gobierno.

Movilidad Bogotá. Foto: Getty Images

Movilidad Bogotá. Foto: Getty Images / Devasahayam Chandra Dhas

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Las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras de Bogotá tendrán un espacio para participar en la elección de la Comisión Consultiva Distrital, una instancia que permite fortalecer la participación de estas comunidades y fortalecer su participación y a promover acciones que respondan a sus necesidades y derechos.

La elección se realizará entre el 9 y 10 de octubre de 2026, a las 8:00 a. m. en un lugar determinado por la Secretaría de Gobierno.

Este proceso hace parte de la elección de las instancias consultivas de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que se adelanta a nivel nacional, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio del Interior.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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