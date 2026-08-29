Bogotá se prepara para la elección de la Comisión Consultiva Distrital

Las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras de Bogotá tendrán un espacio para participar en la elección de la Comisión Consultiva Distrital, una instancia que permite fortalecer la participación de estas comunidades y fortalecer su participación y a promover acciones que respondan a sus necesidades y derechos.

La elección se realizará entre el 9 y 10 de octubre de 2026, a las 8:00 a. m. en un lugar determinado por la Secretaría de Gobierno.

Este proceso hace parte de la elección de las instancias consultivas de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que se adelanta a nivel nacional, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio del Interior.