Fue capturado alias ‘Zafiro’ por el secuestro de una manicurista en Ciudad Bolívar, Bogotá

Tras ocho meses de investigación, la Policía Metropolitana de Bogotá, MEBOG, logró la captura de alias ‘Zafiro’ y dos integrantes de su familia, quienes habrían participado en el secuestro de una joven manicurista de 22 años de edad, el pasado 13 de enero en el barrio El Ensueño, de la localidad de Ciudad Bolívar.

“Estas personas el pasado 13 de enero sacaron a una mujer en contra de su voluntad haciendo uso de armas de fuego y la obligaron a subir a un taxi. En el trayecto fue lesionada con armas cortopunzantes para hurtarle sus pertenencias” afirmó el Brigadier General Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El hecho estaría asociado a una venganza sentimental por parte de ‘Zafiro’, quien planeó el hecho junto con su hija, alias ‘Luisa’, presunta responsable de herir y lesionar a la mujer; y su yerno, alias ‘Harold’ quien condujo el taxi en el que se ejecutó el secuestro; los hechos se habrían originado al parecer en venganza por una relación sentimental que la víctima sostuvo con la pareja actual de alias ‘Zafiro’.

Las autoridades analizaron los videos de cámaras de seguridad en las localidades de Ciudad Bolívar, Los Mártires y Puente Aranda, para lograr con la captura de estas personas, quienes deberán responder ante la justicia por los delitos de secuestro simple, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, hurto y lesiones personales.

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