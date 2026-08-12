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12 ago 2026 Actualizado 03:50

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Bogotá

Metro de Bogotá no reporta daños tras el terremoto y mantiene obras de la Primera Línea

Las actividades del proyecto continúan con normalidad, mientras avanzan las revisiones técnicas y el monitoreo de las instalaciones.

Metro de Bogotá. Foto: Colprensa.

Metro de Bogotá. Foto: Colprensa. / Cristian Bayona

Metro de Bogotá. Foto: Colprensa.

Marcela Santos

Bogotá
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Colombia

La infraestructura de la Primera Línea del Metro de Bogotá no presenta afectaciones tras el terremoto registrado este lunes en el país, según informó la Empresa Metro de Bogotá luego de las inspecciones realizadas por sus equipos técnicos.

De acuerdo con el reporte, las revisiones preliminares permitieron establecer que los edificios del patio taller de Bosa, las estructuras del viaducto y las estaciones no presentan daños. Sin embargo, la empresa señaló que las instalaciones continúan bajo una revisión detallada como parte de los protocolos de seguridad y prevención.

Revisiones durante las últimas 24 horas

Tras el movimiento sísmico, los equipos técnicos realizaron recorridos de verificación en diferentes puntos de trabajo del proyecto. Las inspecciones se concentraron especialmente en elementos considerados de mayor exposición, entre ellos:

  • Torres grúa.
  • Andamios.
  • Estructuras del viaducto.
  • Estaciones.
  • Instalaciones del patio taller de Bosa.

La Empresa Metro explicó que, después de realizar las inspecciones correspondientes y de transcurrir un tiempo prudente de observación, se determinó mantener las labores del proyecto con normalidad.

Según los expertos que participaron en las verificaciones, hasta el momento no se han identificado afectaciones en la infraestructura ni en las áreas operativas inspeccionadas.

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