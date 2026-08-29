Alianza vs Nacional en la continuación de Liga Colombiana: Fecha y hora del partido por la fecha 8 // Colprensa

En el final de la jornada sabatina Atlético Nacional visitará Valledupar en el duelo frente a Alianza por la fecha 8 de la Liga Colombiana. El equipo paisa llega al partido en la quinta posición con solo una derrota en el campeonato. Por parte del local, acumulan dos puntos en cinco partidos y se encuentran en la parte baja de la tabla.

Alianza no encuentra su juego

Los valduparenses ha tenido un inicio de temporada para el olvido, con dos empates y dos derrotas, el equipo ocupa la decimoseptima casilla y es uno de los cinco equipo que no ha logrado una victoria en el campeonato. Además, el club peligra en la tabla del descenso en la cual ocupa la misma casilla con un promedio de 1.078, sus rivales directos son Boyacá Chicó, Jaguares y el Cúcuta Deportivo.

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A pesar de su mal presente en liga, el equipo sigue vivo en Copa y debe enfrentarse al Once Caldas, partido con fecha aún por definir, a causa del terremoto el pasado 10 de agosto.

Nacional dentro de los 8

El Verdolaga ha tenido un buen arranque en liga, solo ha perdido un partido y fue frente al América en la fecha 4. Este será el quinto partido que Nacional va a jugar fuera de casa, pues únicamente ha oficiado como local en el Atanasio Girardot en la fecha anterior en la victoria 2-1 frente al Cali, dicho partido lo dejó en la quinta casilla con 9 puntos de 12 posibles.

En la tabla de reclasificación, el conjunto paisa es primero con una amplia ventaja de 14 unidades frente a su más cercano perseguidor, el América de Cali. Tanto la primera como la segunda posición dan cupo directo a la Copa Libertadores, por lo que Nacional tendrá tres oportunidades para clasificar a torneo internacional, pues también pelea por la Copa Colombia, torneo en el que debe enfrentar al Deportivo Cali.

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Posibles nóminas, fecha y hora del partido

Alianza FC: Johan Wallens; Yilson Rosales, Jesús Figueroa, Juan José Viveros, Jhildrey Lasso; Fabián Cantillo, Wiston Fernández, Jesús Muñoz; Déinner Quiñones, Felipe Pardo y Cristian Vergara.

DT: Camilo Ayala.

Atlético Nacional: Franco Armani; Andrés Román, Néider Parra, William Tesillo, Samuel Velásquez; Matheus Uribe, Jorman Campuzano; Edwin Cardona, Andrés Sarmiento, Marlos Moreno y Alfredo Morelos.

D.T: Lucas González.

Alianza vs Nacional

Fecha y hora: 29 de agosto - 8:30 PM

Estadio: Armando Maestre Pavajeau

Competición: Liga Colombiana - Jornada 8