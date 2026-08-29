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29 ago 2026 Actualizado 01:15

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Prográmese la agenda deportiva del fin de semana: Ligas europeas, fútbol colombia y Vuelta España

El calendario estará lleno de fútbol internacional y la continuación de la última gran vuelta del año.

TURIN, ITALY - AUGUST 17: Jhon Lucumi of Juventus and Randal Kolo Muani of Juventus during pre-season friendly match between Juventus x Juventus Next Gen at Allianz Stadium on August 17, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Image Photo Agency/Getty Images)

TURIN, ITALY - AUGUST 17: Jhon Lucumi of Juventus and Randal Kolo Muani of Juventus during pre-season friendly match between Juventus x Juventus Next Gen at Allianz Stadium on August 17, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Image Photo Agency/Getty Images) / Image Photo Agency

TURIN, ITALY - AUGUST 17: Jhon Lucumi of Juventus and Randal Kolo Muani of Juventus during pre-season friendly match between Juventus x Juventus Next Gen at Allianz Stadium on August 17, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Image Photo Agency/Getty Images)
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El fin de semana arranca con la etapa 8 de la Vuelta España que continúa su recorrido, esta vez de Puçol a Xeraco. El pedalista Harold Tejada se posiciona como el mejor colombiano ocupando la novena casilla en la general. Por otro lado, la liga inglesa, española e italiana tendrán partidazos.

En el partido de la Juventus, el colombiano Jhon Lucumí podría hacer su debut con el equipo Bianconero en el partido correspondiente a la fecha dos de la liga. En la premier League juega el Liverpool frente al Nottingham Forest, equipo al que se rumorea sería el destino de Daniel Muñóz.

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Por otr lado, la Liga Colombiana tendrá la apertura de la fecha 8 con el partido entre Jaguares y América de Cali el día sábado, en esa mima jornada jugará Junior vs Santa Fe y cerrará Atlético Nacional.

Sábado 29 de agosto

  • Vuelta España - Etapa 8 - 7:45 AM (ESPN 2 y Caracol)
  • Liverpool vs. Nottingham Forest en Liga Inglesa - 6:30 AM (ESPN)
  • Juventus vs. Parma en Liga Italiana - 1:45 PM (ESPN)
  • Sevilla vs. Atlético de Madrid en Liga Española - 2:30 PM (DSPORTS)
  • Jaguares vs. América en Liga Colombiana - 4:25 PM (WinSports)
  • Junior vs. Santa Fe - Liga Colombiana 6:30 PM (WinSports)
  • Alianza vs. Nacional - Liga Colombiana 8:30 PM (WinSports)

Domingo 30 de agosto

  • Vuelta España - Etapa 9 - 5:30 AM (ESPN 2 y Caracol)
  • Real Madrid vs. Málaga en Liga Española - 10:00 AM (DSPORTS)
  • Manchester United vs. Ipswich Town en Liga Inglesa - 10:30 AM (ESPN)
  • Millonarios vs. Internacional de Bogotá en Liga Colombiana - 6:15 PM (WinSports)

Lunes 31 de agosto

  • Aston Villa vs. Arsenal en Liga Inglesa - 2:00 PM (Disney+)
  • Barcelona vs. Rayo Vallecano en Liga Española - 2:30 PM (ESPN)
  • Tolima vs. Cúcuta en Liga Colombiana - 8:30 PM (WinSports)

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