Tabla de posiciones de la Liga colombiana 2026-II: Así quedó tras victoria de América sobre Junior

Los jugadores del América festejan uno de su goles ante el Junior / Colprensa.

Ya se juega la séptima fecha del fútbol colombiano, jornada que tendrá cuatro partidos aplazados y que se jugará entre este martes y jueves, a la espera de la reprogramación.

Chicó 0-0 Fortaleza

Boyacá Chicó y Fortaleza empataron 0-0 en el estadio La Independencia de Tunja. El encuentro careció de ocasiones de gol en las áreas y significó el primer punto de los locales en el presente campeonato.

América 4-2 Junior

En el Estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira, América goleó 4-2 al Junior, en uno de los juegos más atractivos de la jornada. El equipo visitante se adelantó en el marcador con un golazo de Luis Fernando Muriel; los vallecaucanos remontaron con tantos de Marcos Mina, Tomás Ángel, Jhon Murillo y Yani Quintero. Fabián Ángel descontó para los barranquilleros al final. Por el local fue expulsado Quintero; por la visita, Guillermo Celis.

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