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27 ago 2026 Actualizado 02:14

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Liga Colombiana

Tabla de posiciones de la Liga colombiana 2026-II: Así quedó tras victoria de América sobre Junior

El equipo vallecaucano es líder sólido del campeonato.

Los jugadores del América festejan uno de su goles ante el Junior / Colprensa.

Los jugadores del América festejan uno de su goles ante el Junior / Colprensa.

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Ya se juega la séptima fecha del fútbol colombiano, jornada que tendrá cuatro partidos aplazados y que se jugará entre este martes y jueves, a la espera de la reprogramación.

Chicó 0-0 Fortaleza

Boyacá Chicó y Fortaleza empataron 0-0 en el estadio La Independencia de Tunja. El encuentro careció de ocasiones de gol en las áreas y significó el primer punto de los locales en el presente campeonato.

América 4-2 Junior

En el Estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira, América goleó 4-2 al Junior, en uno de los juegos más atractivos de la jornada. El equipo visitante se adelantó en el marcador con un golazo de Luis Fernando Muriel; los vallecaucanos remontaron con tantos de Marcos Mina, Tomás Ángel, Jhon Murillo y Yani Quintero. Fabián Ángel descontó para los barranquilleros al final. Por el local fue expulsado Quintero; por la visita, Guillermo Celis.

Tabla de posiciones de la Liga colombiana

Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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