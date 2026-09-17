Lucas González a los pies de James: “Su legado difícilmente se va a igualar en los próximos 50 años”

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James Rodríguez por fin pudo debutar con Atlético Nacional y lo hizo de la mejor manera: dio la asistencia para el gol que significó el triunfo 2-3 sobre Internacional de Bogotá en el Estadio El Campín.

El experimentado mediocampista ingresó al campo sobre los 59 minutos, baja una lluvia de aplausos. En cuestión de instantes participó de la acción que terminó con el golazo Elías Cabrera y posteriormente, al 90+9′, ejecutó el saque de esquina que terminó en gol de Juan Manuel Zapata.

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Lucas González a los pies de James Rodríguez

En conferencia de prensa, Lucas González habló sobre el orgullo y el placer de poder dirigir a James Rodríguez, a quien considera uno de lops futbolistas más grandes del país.

“Creo que el legado que ha construido James en el fútbol colombiano, sobre todo a nivel de selección y representándonos afuera, ya es inmenso, difícilmente se va a igualar en los próximos cincuenta años”, sentenció inicialmente el estratega bogotano.

Y complementó al respecto: “Somos unos afortunados de tenerlo aquí con nosotros, yo soy un afortunado de tenerlo como entrenador, de todos fui el más contento de saber que él podía venir acá y que yo podría ser su entrenador antes de que se retirara”.

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Justamente sobre el estado físico del cucuteño, Lucas reconoció que a pesar de haber jugado por última vez con la Selección Colombia en la Copa del Mundo, “esa calidad está intacta” y así lo demostró en la capital del país.

“Verlo en directo es diferente a verlo por televisión. Cuando él toca el balón, al balón le gusta que él lo consienta, se siente diferente. Decían que sus compañeros posiblemente tenían otras opciones de pase y lo buscaban a él, yo los entiendo, si yo estuviera ahí al lado seguramente intentaría hacer lo mismo porque cuando él toca el balón se siente diferente”, concluyó.

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