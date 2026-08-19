Dimayor definió las localías para los juegos de octavos de final de la Copa Colombia

El trofeo de la Copa Colombia que actualmente pertenece a Millonarios / Colprensa.

Este miércoles se llevó a cabo la Asamblea Extraordinaria de la Dimayor con los 36 clubes del fútbol colombiano, en la cual se tomaron varias decisiones respecto al formato de la Liga y de la Copa Colombia, luego del parón que sufrieron las competencias por el temblor que sacudió el país el pasado 10 de agosto.

En cuanto al desarrollo de la Liga, se determinó mantener el formato de los cuadrangulares, a pesar de que la propuesta del principal ente regulador del fútbol colombiano era que se cambiará a los playoffs, tal y como se jugó el semestre pasado.

Entretanto, para el desarrollo de la Copa Colombia sí se darán algunos cambios. Las próximas fases del torneo, octavos y cuartos de final, se jugarán a partido único, definiéndose las localías según algunas condiciones ya establecidas, dadas a conocer por la Dimayor.

¿Cómo se definirán las localías?

“La localía de las llaves de Octavos y Cuartos se definió respetando lo estipulado con respecto al partido de vuelta en el reglamento de la competición. Es decir, si el partido es entre un equipo que participa en el Torneo BetPlay con uno de la Liga BetPlay, será local el equipo de la segunda categoría. Si el partido es entre dos equipos que participan en la Liga BetPlay, el local es quien quedó mejor ubicado en la tabla de reclasificación del primer semestre”, explicó la Dimayor.

Así las cosas, así se jugarán los octavos de final de la Copa Colombia (los clubes de la izquierda serán locales):

Real Cundinamarca Vs. Internacional de Bogotá

Quindío Vs. Llaneros

América Vs. Pereira

Barranquilla Vs. Millonarios

Nacional Vs. Cali

Pasto Vs. Medellín

Once Caldas Vs. Alianza FC

Santa Fe / Unión Magdalena Vs. Fortaleza

Superados los cuartos de final, las semifinales y final del torneo volverán a jugarse con partidos de ida y vuelta. Aún faltan por definirse las fechas para dichos compromisos.