Amaranto Perea, autocrítico tras empate con Bucaramanga: “Es un momento de sentarse y analizar”

El Deportivo Independiente Medellín empató 1-1 en su visita frente al Atlético Bucaramanga por la novena fecha de la Liga Colombiana 2026-ll, juego disputado este jueves 18 de septiembre en el estadio Américo Montanini, en la capital de Santander.

El entrenador Amaranto Perea y el defensor Joaquín Varela hablaron en la rueda de prensa sobre el amargo resultado, tras no lograr los tres puntos con la ventaja y no aprovechar la expulsión temprana de Fabián Sambueza.

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Autocrítica y frustración

El estratega del Poderoso expresó su tristeza por no haber asegurado la victoria, especialmente considerando que el rival jugó gran parte del encuentro con un hombre menos desde el minuto 15. “Estamos pagando muy caro las situaciones que nos generan”, señaló el técnico, enfatizando que el equipo debe sentarse a revisar errores para recuperar solidez defensiva.

Por su parte, Joaquín Varela reconoció la falta de eficacia en el último tramo del campo. Aunque destacó la actitud del equipo en la segunda mitad para buscar los tres puntos, admitió que no estuvieron “finos” de cara al arco, lo que impidió traducir el dominio del balón en un triunfo.

Desafíos tácticos y a futuro

En cuanto a los aspectos tácticos, Perea explicó que el bloque defensivo ha sufrido por momentos debido a una presión tras pérdida poco efectiva, lo que deja al equipo expuesto. En la búsqueda del gol, el técnico detalló que intentaron arriesgar con laterales adelantados y una mayor acumulación de jugadores por dentro, aunque reconoció que, por momentos, el equipo abusó de los centros.

El mensaje principal del cuerpo técnico y los jugadores fue claro: el equipo debe seguir trabajando en conjunto, minimizar las desatenciones y enfocarse en ganar el próximo partido en casa para mantenerse en la parte alta de la tabla

El Medellín recibirá a Jaguares de Montería en el Atanasio Girardot por la fecha 11 del torneo finalización el próximo 22 de septiembre a las 6:00 PM hora colombiana.