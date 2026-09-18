David González se pone presión con el América: “Solo sirve ser campeón”

David González atraviesa un buen momento al frente del América de Cali. El entrenador habló en entrevista con Liche Durán para Diario AS Colombia, refiriéndose a las exigencias que tiene al dirigir al conjunto escarlata y dejó claro que el objetivo no es simplemente competir por los primeros lugares, sino ser campeón.

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El objetivo del semestre

“Solo sirve ser campeón”, afirmó González, quien sabe que el buen rendimiento que ha mostrado el equipo tendrá que terminar con un título para consolidar su proceso. El técnico incluso aseguró que, desde su perspectiva, perder una final puede sentirse prácticamente igual que terminar último.

González recuerda a Millonarios

El entrenador también habló de su experiencia al frente de Millonarios. González reconoció que no quiere repetir en América lo sucedido durante su etapa en el conjunto capitalino, donde estuvo cerca de llegar a una final, pero posteriormente fue destituido después de un mal comienzo de semestre: “No quiero que me pasé en América lo que me ocurrió en Millonarios”, indicó el entrenador antioqueño.

Además, señaló que durante su paso por el equipo bogotano nunca llegó a sentirse completamente parte de su historia, una situación que espera evitar en su actual proyecto con los escarlatas.

El ejemplo de Gabriel Ochoa Uribe

Uno de los momentos más destacados de la entrevista llegó cuando González habló de sus aspiraciones a largo plazo en América. El técnico de 44 años puso como referencia a Gabriel Ochoa Uribe, histórico entrenador del conjunto vallecaucano.

“Quisiera llegar a ser como Gabriel Ochoa Uribe”, manifestó González, en referencia a un técnico que consiguió siete títulos con América y construyó una de las etapas más importantes en la historia del club.

Una historia que apenas comienza

González ha conseguido ganarse el respaldo de buena parte de la afición americana gracias al rendimiento del equipo, pero entiende que el reconocimiento definitivo dependerá de los resultados.

Su desafío ahora será mantener al América en la pelea por el campeonato y buscar el título que le permita comenzar a construir su propia historia en el club.