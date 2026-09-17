Dayro Moreno ya le saca 30 de diferencia a Falcao: máximos goleadores colombianos de la historia // Colprensa

Once Caldas se puso al día en la Liga Colombiana 2026-2, luego de disputar su partido aplazado de la séptima fecha. Recibió en el Palogrande de Manizales al Deportes Tolima y lo derrotó por la mínia diferencia (1-0), gracias al solitario tanto de Dayro Moreno.

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Justamente, la anotación del experimentado delantero se produjo a los 8 minutos de partido, luego de un buen desporde por sector derecho de Juan David Cuesta. El lateral envió un centro rasante y dentro del área apareció Dayro con un espectacular ‘taconazo’ para vencer la resistencia del guardameta rival.

Se trata de la cuarta anotación del nacido en Chicoral en este segundo semestre de la Liga, segunda en el Palogrande. Asimismo dicho tanto le sirvió a su equipo para escalar hasta la novena casilla del campeonato con 12 puntos, mismos que los del octavo Deportivo Cali.

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Máximos goleadores históricos colombianos

Dayro Moreno amplía su margen como máximo goleador colombiano de todos los tiempos con un total de 387 anotaciones. Con estos números, sobrebasa por 30 tantos a Radamel Falcao García (sin equipo) y por más de 40 respecto a Carlos Bacca (actualmente en el Deportivo Cali).