Jaguares vs América: Prográmese con el partido por la fecha 8 de la Liga Colombiana

La fecha 8 de la Liga Colombiana abre con el duelo entre Jaguares de Córdoba y el América de Cali en el estadio Jaraguay de Montería. El equipo local llega en la decimoquinta posición con tan solo cuatro puntos en cinco partidos, por otro lado, el América es líder en solitario con 16 puntos en seis partidos.

Jaguares en la parte baja de la tabla

Los de Córdoba jugaron su último partido por liga el pasado 21 de agosto frente a Boyacá Chicó en condición de local. El partido quedó 1-0 y el gol lo marcó Rafael Bustamante al minuto 10′ del primer tiempo y selló la primera victoria de su equipo en la presente liga. Anteriormente, Jaguares había sumado tres derrotas en las primeras fechas y un empate en su juego más reciente frente al Once Caldas.

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Además, Jaguares peligra en la tabla del descenso, actualmente es decimonoveno, casilla que lo pone en puesto directo a la segunda categoría. El equipo tiene un promedio de 0.916 con 22 puntos en 24 partidos. Sus rivales directos son el Boyacá Chicó, que es último con promedio de 0.861 y el Cúcuta Deportivo, que los supera con un promedio de 0.960.

Los escarlatas llegan como líderes

Por parte del América, se ubica en la primera posición luego de cinco partidos, de los cuales ganó cuatro y empató uno, frente a Independiente Santa Fe en Bogotá, dicho partido fue temporalmente suspendido a causa de los desmanes entre aficionados. Por tal razón, las hinchadas de ambos equipos fueron sancionados por la Dimayor.

La Mechita lucha en la tabla de la reclasificación por un cupo directo a Copa Libertadores. El equipo rojo es segundo a 14 puntos del líder, y le saca tres puntos al tercer puesto, que lo ocupa el Deportes Tolima, dicha casilla da cupo al clasificatorio de la misma Copa.

Fecha, hora y posibles nóminas

Jaguares de Córdoba: Franklin Mosquera; Juan Franco, Jerson Malagón, Carlos Henao, Juan Arcila; Royscer Colpa, Rafel Bustamante, Jáder Maza; Wilfrido De La Rosa, Andrés Rentería y Cristian Álvarez.

D.T.: Hubert Bodhert.

América de Cali: Jean Fernandes; Yhormar Hurtado, Marlon Torres, Cristian Tovar, Marcos Mina; Rafael Carrascal, Josen Escobar, Yeison Guzmán; Jan Lucumí, Tomás Ángel y Luis Quiñones.

D.T.: David González.