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18 sep 2026 Actualizado 14:22

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Liga Colombiana

Reclasificación 2026: Así está la lucha por los cupos internacionales tras empate del Medellín

Atlético Nacional lidera con comodidad esta tabla y está muy ceca de asegurar un cupo a Copa Libertadores.

Juan Fernando Quintero anotó el gol del empate para el Medellín / Colprensa.

Juan Fernando Quintero anotó el gol del empate para el Medellín / Colprensa.

Juan Fernando Quintero anotó el gol del empate para el Medellín / Colprensa.
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La Liga colombiana se sigue poniendo al día con sus compromisos pendientes. Este jueves, en el estadio Américo Montanini de Bucaramanga, Atlético Bucaramanga y Medellín empataron 2-2, en juego pendiente por la fecha 9 del fútbol colombiano.

El equipo de casa sufrió la expulsión del argentino Fabian Sambueza; sin embargo, se logró adelantar en el marcador y ponerse 2-0 arriba, con anotaciones de Luciano Pons y de Félix Charrupí.

Antes de terminar el primer tiempo, Medellín descontó en el marcador por intermedio de Jeison Medina. Ya en la etapa complementaria, Juan Fernando Quintero igualó las acciones desde el punto penalti. El Poderoso pudo, incluso, haber seguido de largo en el marcador, pero fue anulado el tanto de Keiner Klinger, por una presunta falta en la previa del tanto.

Con este resultado, ambos equipos continúan distantes de los cupos a las competencias internacionales, siendo el Medellín octavo en la Reclasificación, con 42 puntos, y Bucaramanga figurando en la casilla 12 con 37 unidades.

Más información

¿Cómo se definen los cupos a la Libertadores 2027?

Los dos mejores equipos de esta tabla, que no hayan sido campeones de la Liga, recibirán un cupo a la fase previa 2 de la Copa Libertadores. En caso de que Junior volviera a ser campeón de esta Liga, la Reclasificación entregará un cupo más al máximo certamen de clubes del continente.

¿Cómo se definen los cupos a la Sudamericana 2027?

Por su parte, los cupos a la Copa Sudamericana del próximo año serán para los tres mejores equipos de la Reclasificación que no hayan sido campeones de Liga y que no alcancen a acceder a la Libertadores. El último cupo será para el equipo que se corone campeón de la Copa Colombia.

Tabla de la Reclasificación 2026

Pos.EquipoPuntosTorneo
1.Atlético Nacional73Copa Libertadores
2.América de Cali54Copa Libertadores
3.Deportes Tolima53Copa Sudamericana
4.Independiente Santa Fe48Copa Sudamericana
5.Junior47Copa Libertadores*
6.Once Caldas46Copa Sudamericana
7.Millonarios42//
8.Medellín42//
9.Deportivo Cali39//
10.Deportivo Pasto39//

*** Junior de Barranquilla no es tenido en cuenta, debido a que al ser campeón ya tiene cupo asegurado en la Copa Libertadores.

Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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