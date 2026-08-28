Jhon Arias, baja por lesión en Palmeiras: ¿Cuánto tiempo estaría fuera de las canchas?

Palmeiras tendrá una baja sensible este fin de semana, puesto que no podrá contar con el extremo chocoano Jhon Arias, quien sufrió una lesión muscular en la pierna derecha.

Según informó Globo Esporte, principal medio deportivo de Brasil, Arias se sometió a exámenes médicos este jueves, luego de retirarse con molestias del partido ante el Santos, donde su equipo se impuso 3-0 por la serie de ida de los cuartos de final de la Copa de Brasil.

Globo informó: “Jhon Arias sufrió una lesión en el tendón de la corva de la pierna derecha y se perderá el partido del Palmeiras contra el Mirassol el domingo a las 18:30 (4:30PM hora colombiana) en el estadio Maião, correspondiente al Campeonato Brasileño. El club considera que la lesión es leve”.

Globo Esporte añadió sobre el colombiano: “Arias abandonó el partido contra el Santos cojeando y el jueves por la mañana se sometió a pruebas en la Academia de Fútbol, ​​que confirmaron el problema físico".

Afortunadamente para Arias y para su mismo club, la lesión no sería de consideración; no obstante, continúa en entredicho su presencia para el partido de vuelta ante el Santos el próximo miércoles 2 de septiembre.

La prioridad para el club es poder contar con él para el próximo miércoles 9 de septiembre, cuando se enfrenten a Liga de Quito en el compromiso de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

¿Cómo le ha ido a Jhon Arias en la presente temporada?

Jhon Arias ha disputado 36 partidos con el Palmeiras en el presente año, con un saldo de ocho anotaciones convertidas y cinco asistencias aportadas.