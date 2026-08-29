Junior vs Santa Fe, jornada 8 de la Liga Colombiana: Prográmese con la hora del partidazo

En la continuación de la fecha 8, Independiente Santa Fe visitará el estadio Romelio Martínez en busca de su segunda victoria en el campeonato luego de haber disputado Copa Sudamericana entre semana. Por el lado del local, Junior todavía no ha podido sumar de a tres y tiene apenas un punto en cuatro partidos, sumando únicamente en la fecha frente Once Caldas.

Así llega el cuadro barranquillero

El Junior ha tenido un muy mal inicio de temporada, a parte de la eliminación en Copa Colombia a manos del Barranquilla FC, el equipo Tiburón no levanta cabeza en la Liga. Con tan solo una unidad en cuatro fechas, el equipo de Alfredo Arias tiene una diferencia de -4 goles en la Liga.

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En su último partido empezó ganando con un golazo de tiro libre de Luis Muriel, sin embargo, el América de Cali logró empatar antes de acabar el primer tiempo y luego, en la segunda mitad, le metió tres goles seguidos que dejarían el partido sentenciado.

Santa Fe llega tras clasificación internacional

El equipo Cardenal viene de disputar Copa Sudamericana entre semana y logró avanzar a los cuartos de final. En un partido que se tuvo que ir a los penales luego del 1-1 en el global, Santa Fe logró vencer a River Plate 7-8.

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En Liga, los dirigidos por Repetto son decimocuartos con cinco puntos en cuatro partidos, ganando apenas un solo encuentro, 2-0 frente a Boyacá Chicó en la cuarta fecha. En el resto de compromisos, perdió la primera fecha frente a Águilas Doradas y ha empatado con el Once Caldas y el América.

Fecha, hora y posibles alineaciones

Junior de Barranquilla: Mauro Silveira; Edwin Herrera, Daniel Rivera, Pablo Ortiz, Yeison Suárez; Juan Ríos, Jesús Rivas, Fabián Ángel; Cristian Barrios, Luis Muriel y Bryan Castrillón.

D.T.: Alfredo Arias.

Independiente Santa Fe: Wéibmar Asprilla; Mateo Puerta, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Jeison Angulo; Jhojan Torres, Daniel Torres, Alexis Zapata; Luis Palacios, Franco Fagúndez y Nahuel Bustos.

D.T.: Pablo Repetto.

Junior vs Santa Fe, fecha 8 de Liga Colombiana

Fecha: sábado 29 de agosto

Hora: 6:30 de la tarde

Estadio: Romelio Martínez

Competición: Liga Colombiana - Jornada 8