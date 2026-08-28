Más del 90% de los atractivos turísticos afectados por el terremoto ya reabrieron

En medio de la 30.ª edición del Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo de ANATO, que se realiza esta semana en Barranquilla, el presidente de Anato capítulo Eje Cafetero, Rafael Díaz, confirmó que la mayoría de los atractivos turísticos de la región ya fueron habilitados, lo que permite impulsar nuevamente la operación de las agencias de viajes.

Entre los sitios que ya abrieron sus puertas se encuentran el Parque del Café, Panaca y el Parque Ukumarí, mientras que otras poblaciones como Salento y Filandia están dirigiendo sus recorridos hacia los puntos que no resultaron afectados por los derrumbes.

“No toda la región tuvo las mismas afectaciones. En Pereira, que es digamos, creo yo, la ciudad que más afectada estuvo de las tres, entre Manizales y Armenia. Igual, Risaralda, el 60% de su capacidad hotelera en este momento está funcionando”, explicó Díaz.

El directivo también señaló que en Quindío ya están funcionando atractivos y establecimientos turísticos.

“En Quindío, el Parque del Café, los cinco hoteles, el Panaca también ya está abierto. El Parque Ukumarí en Pereira está ya prestando su servicio. El Hotel Sonesta que está muy cerca (...) este momento sí hay lugares donde pueden ir a apoyar la región”, indicó.

Díaz destacó además que, pese a las afectaciones registradas en el centro de Pereira, la ciudad cuenta con infraestructura hotelera en otros sectores que puede continuar prestando sus servicios.

“En este momento es importante que puedan ir a hacer sus eventos. Digamos que sí tuvimos una afectación muy grande en el centro de la ciudad. Pero contamos también con infraestructura hotelera hacia otras partes de Pereira que pueden hoy también prestar sus servicios. Y sería de mucha utilidad para nosotros y sería muy bueno que puedan visitarnos”, afirmó.

Chocó reactiva el 95% de sus atractivos turísticos

Por su parte, la presidenta de Anato Antioquia-Chocó, Carolina Clavijo, confirmó desde Barranquilla que el departamento del Chocó ha logrado reactivar el funcionamiento del 95% de sus atractivos turísticos tras la emergencia generada por el terremoto.

La apuesta para impulsar nuevamente la actividad turística estará acompañada por la temporada de avistamiento de ballenas, que se extenderá hasta noviembre. Con esta actividad, el sector espera la llegada de al menos 3.000 visitantes.

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Clavijo también destacó la importancia de las medidas que pueda adoptar el Gobierno para apoyar la recuperación de la región.

“Es muy importante el papel que debe de jugar el gobierno o que va a jugar. Esperamos decretos. Primero, en el tema del subsidio de la nómina, que sería una directriz del gobierno”, señaló.

Asimismo, mencionó la posibilidad de reducir el IVA en algunos servicios relacionados con el turismo.

“También el tema de coayudar en la baja de la tarifa del IVA del 19% en tiquetería y también del IVA en hotelería. Porque esto lo que hace es disminuir el costo, aumentamos el tráfico de personas y generamos un impacto en la región”, concluyó.