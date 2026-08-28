¿Qué sectores del Atlántico no tendrán servicio de energía este viernes 28 de agosto?: entérese aquí
Las labores de mantenimiento e instalación de infraestructura eléctrica se realizarán en Puerto Colombia, Sabanalarga, Manatí y Malambo durante diferentes horarios.
Air-e Intervenida anunció la ejecución de trabajos eléctricos este viernes 28 de agosto en varios sectores del Atlántico, como parte de las labores de mantenimiento y adecuación de la infraestructura del servicio.
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En Puerto Colombia, los trabajos estarán enfocados en la instalación de postes en el barrio Loma Fresca, en las calles 10B a 14 entre carreras 1 y 3, en el horario de 8:20 a. m. a 1:00 p. m.
Horarios y zonas de trabajo
En Sabanalarga, se realizarán labores en el barrio Santander, específicamente en la carrera 19 con calle 9, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.. Mientras tanto, en Manatí se adelantará la adecuación de red trenzada en la carrera 7 con calle 5, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Asimismo, en Malambo, se llevará a cabo el cambio de un poste en las bodegas de Colanta, ubicadas en PIMSA, entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m.
Recomendación a los usuarios
La empresa indicó que estas intervenciones buscan fortalecer la infraestructura eléctrica y recomendó a los usuarios mantener un uso eficiente y responsable de la energía, especialmente durante la temporada de altas temperaturas.
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