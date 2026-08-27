Canal de acceso al Puerto de Barranquilla alcanza un calado de 10,4 metros

La Dirección General Marítima, Dimar, a través de la Capitanía de Puerto de Barranquilla, anunció el aumento del calado operativo del canal de acceso a la zona portuaria de la ciudad a 10,4 metros, una medida que busca mejorar las condiciones de navegación y fortalecer la actividad comercial del departamento del Atlántico.

El anuncio lo realizó, capitán Bernardo Silva, capitán de Puerto de Barranquilla, luego del análisis de las condiciones hidrográficas y los resultados de los monitoreos técnicos realizados por la Oficina Hidrográfica de Barranquilla (OHB), que permitieron establecer parámetros de seguridad para las operaciones marítimas y fluviales.

Impacto en comercio y competitividad

Con este nuevo nivel de calado, las terminales portuarias podrán atender embarcaciones con mayores volúmenes de carga, lo que permitirá optimizar las maniobras de tránsito y fortalecer la conectividad marítima y fluvial de la región.

Según Dimar, esta actualización representa un avance para la cadena logística, el comercio exterior y la economía del Atlántico, al mejorar las condiciones de operación de una de las principales zonas portuarias del Caribe colombiano.

Seguimiento técnico al canal de acceso

La Autoridad Marítima Colombiana indicó que continuará realizando un seguimiento permanente al canal mediante levantamientos batimétricos y monitoreos especializados, con el objetivo de garantizar la seguridad marítima y mantener la navegabilidad de esta vía estratégica para el desarrollo portuario del país.

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