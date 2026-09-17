FGA revela salto de más de 50% en garantías a Fintech y supera $3,3 billones en desembolsos

Camilo Arango Pazos, vicepresidente financiero de FGA Fondo de Garantías, entregó las cifras de la entidad durante el Latam Fintech Market 2026 y destacó el crecimiento de las garantías destinadas al segmento Fintech y el comportamiento del crédito de consumo en Colombia.

“Hoy tenemos las garantías de más de 40 entidades Fintech en el país que hacen una labor importantísima”, afirmó Arango Pazos.

El vicepresidente financiero señaló que, en lo corrido del año, FGA ha garantizado desembolsos por cerca de $3,3 billones a las Fintech, correspondientes a “un poco más de 5 millones de operaciones de crédito garantizadas en ese segmento específicamente”.

Según Arango Pazos, estos resultados representan “crecimientos superiores al 50% con respecto a lo que estábamos haciendo el año anterior”.

“Entonces para nosotros es muy valioso y supremamente clave estar en estos espacios donde está el ecosistema Fintech para ver cómo seguimos apoyando el crédito en Colombia”, manifestó.

FGA pide transparencia en los créditos

Arango Pazos explicó que una persona que solicita un crédito, ya sea con una Fintech o con un banco tradicional, puede tener dentro de la aprobación un fondo de garantías.

FGA cuenta, según indicó, con “una red de aliados de cerca de 200 entidades de crédito” y les pide que sean “muy transparentes con los usuarios”.

“Que cuando la persona se acerque a tomar el crédito vea claramente en esos documentos que hay un fondo de garantías, qué costo tiene, qué condiciones tiene”, señaló.

Sobre el papel de estas garantías, afirmó: “Los fondos de garantías son habilitadores del crédito”.

También explicó que estos mecanismos pueden permitir que una persona con dificultades en su historial crediticio pueda acceder a financiación.

“Posiblemente si una persona tiene un mal historial de crédito, ha tenido unos impagos en el pasado y van y revisan sus centrales de información no sea sujeto. Pero a través de estos mecanismos se habilita entonces que los bancos o las Fintech o los diferentes actores del crédito posibiliten los desembolsos”, dijo.

“Esa que es finalmente nuestra misión”, agregó.

“Las fronteras entre Fintech y banco se van borrando”

Frente a las diferencias entre la banca tradicional y las Fintech, Arango Pazos señaló que “cada persona debería hacer su propio análisis”.

“Los bancos tradicionales son muy buenos en algunos segmentos específicos y las Fintech vienen ganando terreno haciéndolo muy bien”, sostuvo.

También afirmó que la banca tradicional “está sacando cada vez productos más innovadores”.

Por eso, hizo un llamado a los usuarios a revisar las alternativas antes de adquirir financiación: “Revisar bien las opciones que tenemos disponibles y muy importante las condiciones cuando vamos a tomar esos créditos”.

Según explicó, las diferencias también pueden depender del tipo de financiación. “Si yo estoy buscando un crédito que sea de un monto pequeño, que sea muy cortico. Posiblemente en el mundo de las Fintech hay opciones que pueden ser algo mejores que en los bancos”.

En cambio, agregó: “Si estoy buscando un crédito de un monto importante, si estoy buscando unos plazos más largos. Es posible que ahí los bancos puedan tener una oferta diferencial interesante”.

“Entonces eso sí es caso a caso porque ya la oferta es muy diversa”, afirmó.

Más de $20 billones en créditos garantizados

Arango Pazos también entregó cifras sobre el mercado de crédito de consumo en Colombia. Señaló que actualmente hay “más de 200 billones” de pesos desembolsados en crédito de consumo.

De ese monto, FGA tiene garantizados “más de 20 billones de pesos”.

“Es decir, tenemos en garantías históricas cerca de 11 millones de colombianos han tenido nuestro aval”, afirmó.

Según el ejecutivo, “cerca de uno de cada cuatro colombianos adultos ha tenido la garantía de FGA”.

Arango Pazos señaló además que el mercado de crédito de consumo tiene “muy buena dinámica” y que “de hecho es de los jalonadores de la economía en los meses recientes”.

Créditos pequeños y de corto plazo

Sobre el comportamiento de los usuarios, explicó que FGA realizó un análisis el año pasado y encontró que las necesidades de financiación están concentradas en créditos de corto plazo.

“Son necesidades de corto plazo, valores menores a un millón de pesos y plazos muy corticos, plazos menores a seis meses”, afirmó.

Para Arango Pazos, esto significa que los usuarios están “incorporando el crédito en su día a día”.

“Eso es muy positivo porque significa que estamos evolucionando y trabajando en el sentido de la bancarización y en el sentido de la profundización de los instrumentos de crédito”, señaló.

Sin embargo, cerró con una advertencia: “Pero todavía tenemos mucho camino por recorrer”.