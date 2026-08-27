“La IndyCar llegará a Barranquilla en abril de 2028”: alcalde Char

Alcalde de Barranquilla confirmó que la ciudad prepara anuncios relacionados con la posible llegada de la IndyCar

Barranquilla avanza en su intención de convertirse en escenario de competencias deportivas de talla mundial. El alcalde Alejandro Char confirmó que la ciudad prepara anuncios relacionados con la posible llegada de la IndyCar, una de las principales categorías del automovilismo internacional.

El anuncio se conoce luego del homenaje realizado al piloto colombiano Juan Pablo Montoya y de la participación de su hijo, Sebastián, en una competencia desarrollada recientemente en la capital del Atlántico.

“Hace unos días teníamos a Juan Pablo Montoya corriendo con su hijo Sebastián aquí en Barranquilla le hicimos un homenaje a ese gran campeón, próximamente anunciaremos la llegada de la IndyCar igual encantados de Barranquilla tenga también la fórmula 1”

Char destacó que la llegada de este tipo de competencias contribuiría a fortalecer la proyección internacional de Barranquilla, además de dinamizar la actividad turística y ampliar la oferta de eventos de gran formato en la ciudad.

La administración distrital también mantiene su interés en que Barranquilla pueda ser escenario de la Fórmula 1, una posibilidad que, según el alcalde, sería otro paso importante en la consolidación de la ciudad como destino para grandes espectáculos deportivos.

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