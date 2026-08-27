ANATO celebra en Barranquilla 30 años de su Congreso Nacional de Turismo

Hoy, jueves 27 de agosto, inicia en el Centro de Eventos Puerta de Oro la 30.ª edición del Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo de ANATO, que se extenderá hasta mañana, viernes 28 de agosto, bajo el lema “Más allá del algoritmo, viajes que dejan huella”.

Barranquilla y el Atlántico son el escenario perfecto para esta edición por su transformación, conectividad y creciente apuesta por el turismo: el departamento fue el séptimo más visitado por extranjeros en el primer semestre de 2026 y su capital concentra el 95% de estas llegadas internacionales.

Durante hoy 27 y mañana viernes 28 de agosto, empresarios, Agencias de Viajes, autoridades, gremios y expertos se reunirán en el 30° Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo de ANATO, una edición especial que conmemora tres décadas de un escenario que ha acompañado la evolución y el fortalecimiento del sector turístico colombiano. Este aniversario coincide, además, con los 30 años de la Ley General de Turismo.

Bajo el lema “Más allá del algoritmo, viajes que dejan huella”, el Congreso pondrá sobre la mesa una conversación cada vez más relevante para la industria: cómo aprovechar la tecnología, la inteligencia artificial y los nuevos modelos de negocio, sin perder el valor de la confianza, la empatía y el conocimiento que aportan las personas a la experiencia de viajar.

“Queremos que durante estos dos días el sector mire hacia el futuro, entendiendo las oportunidades que ofrece la tecnología, pero reconociendo que son las personas las que tienen la capacidad de convertir un viaje en una experiencia que deja huella”, explicó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO.

Barranquilla y Atlántico, conectividad y turismo en crecimiento

La elección de Barranquilla como sede responde también al posicionamiento que la ciudad y el departamento vienen alcanzando dentro del mapa turístico nacional. Entre enero y junio de 2026, Atlántico recibió más de 49.000 visitantes extranjeros y se ubicó como el séptimo departamento más visitado del país, mientras que Barranquilla concentró el 95% de las llegadas internacionales al departamento, con más de 47.000 viajeros.

Su conectividad es otro de los factores que respaldan esta elección. En junio de 2026, la ciudad contó con 215 frecuencias nacionales directas por semana, 4,4% más que en 2025, con conexiones hacia Bogotá, Medellín, San Andrés, Valledupar, Montería y Cali. A nivel internacional, alcanzó 32 frecuencias semanales directas, con un crecimiento de 10,3%, hacia Estados Unidos y Panamá.

“Barranquilla recibirá con los brazos abiertos a empresarios, expertos y líderes para conversar sobre el presente y el futuro del sector turístico en Colombia. Y lo hace en una coyuntura en la que nuestra ciudad crece, se consolida como sede de grandes eventos y se posiciona como un referente turístico nacional e internacional. Será una oportunidad para mostrarle al país todo lo que hoy representa Barranquilla como destino turístico, creativo, de negocios, competitivo, conectado y preparado para recibir grandes eventos. Hemos trabajado para transformar la ciudad, fortalecer nuestros espacios y potenciar una oferta en la que nuestra cultura, gastronomía, el Carnaval y la relación con nuestros activos naturales, el río y el Caribe son protagonistas.”, señaló Alejandro Char, alcalde de Barranquilla.

El Atlántico, por su parte, continúa fortaleciendo una oferta que integra cultura, naturaleza, gastronomía, patrimonio y experiencias en sus diferentes municipios, complementando el desarrollo turístico de su capital.

“Desde el Atlántico estamos trabajando para seguir posicionándonos como un destino turístico diverso y competitivo, llevando esta actividad a más municipios y convirtiéndola en una oportunidad de desarrollo para nuestras comunidades. Recibir al Congreso de ANATO nos permitirá mostrar la riqueza cultural, gastronómica y natural del departamento, pero también generar nuevas conexiones con quienes comercializan y promueven los destinos. Queremos que quienes lleguen al Congreso descubran que el Atlántico tiene mucho más por conocer”, afirmó Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico.

Una agenda para pensar el futuro del turismo

La programación contará con expertos nacionales e internacionales. Freddy Vega, CEO de Platzi, abordará el futuro del turismo en la era de la inteligencia artificial; Daniel Castro hablará sobre neurobusiness, liderazgo y estrategias comerciales; Andrés Bilbao, cofundador de Rappi, compartirá claves para liderar; César Val abordará la construcción de experiencias de lujo; y Camilo Clavijo y Nicolás Gauna profundizarán en marketing, ventas digitales y crecimiento empresarial.