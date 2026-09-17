Revolut prepara su llegada a Colombia con una operación 100% digital

Diego Caicedo, CEO de Revolut en Colombia, habló sobre la llegada de la compañía al país durante el Latam Fintech Market 2026 y explicó la oferta de servicios, el enfoque de la operación y las expectativas para su primer año en el mercado colombiano.

“Revolut traemos todo el ecosistema de servicios financieros que nos han caracterizado y hoy en día tienen más de 80 millones de clientes en el mundo”, afirmó Caicedo.

El ejecutivo explicó que la oferta incluye productos de débito, una cuenta con funcionalidades como el ahorro en 31 divisas diferentes, bolsillos para organizar las finanzas y opciones de ahorro con “una alta tasa que van a ser de las mejores tasas del mercado”. También señaló que algunos de estos bolsillos pueden permitir el acceso a los hijos “desde los 6 años si lo empiezas a educar financieramente”.

En materia de crédito, Caicedo indicó que Revolut cuenta con tarjetas “para todos los segmentos”, desde quienes buscan su primera tarjeta de crédito hasta quienes buscan una tarjeta con mayores beneficios en millas.

“Estamos enfocados en atravesar todos los segmentos”, dijo.

La compañía también contempla productos dirigidos a la economía de base. Caicedo señaló que en Colombia existen “más de 3 millones y medio de microempresas en el país, tanto formales como informales”, y afirmó que a este segmento “nos hace falta adquirencia, nos hace falta facturación electrónica, nos hace falta una forma de organizarnos”.

“Eso es lo que traemos como Revolut, traemos todo un ecosistema de productos”, sostuvo.

La oferta también incluye alternativas de inversión. Según Caicedo, a través de otra entidad del grupo los clientes en Colombia podrán invertir “en acciones, en fondos bursátiles, en commodities”, con el objetivo de contar con “más oportunidades de inversión que los que conocemos en el mercado local”.

Remesas, uno de los focos de la operación

Al referirse al mercado colombiano, Caicedo destacó el comportamiento de las remesas y señaló que el país recibe actualmente “más de 14 mil millones de dólares de remesas”, mientras que “cuatro millones y medio de personas” reciben remesas cada mes.

“Y hoy esas personas están pagando unos costos altísimos por sus remesas”, afirmó.

El CEO de Revolut en Colombia señaló que la compañía trabaja desde hace 10 años con remesas gratuitas y que ahora busca llevar esos productos y servicios al mercado colombiano.

“Hoy traemos esos mismos productos y servicios a Colombia. Es una oportunidad gigantesca”, dijo.

Caicedo también destacó las condiciones del mercado colombiano. “El mercado colombiano y es uno de los mercados más interesantes desde muchos enfoques”, afirmó. Entre los aspectos que mencionó están “el marco jurídico y la estabilidad”, así como un supervisor que calificó como “muy profesional”.

Colombia será el país número 41

La casa matriz de Revolut está ubicada en Londres y, según Caicedo, la compañía cuenta actualmente con operaciones en 40 países. “Colombia se va a hacer el país 41”, señaló.

Sobre la digitalización del mercado colombiano, explicó que “más del 90% de los colombianos ya tienen algún tipo de cuenta”. En su opinión, el siguiente reto consiste en “cómo expandir los servicios más allá de la cuenta con crédito, con otros productos para realmente bancarizar a la economía colombiana”.

La operación en Colombia será “100% digital”, sin sedes físicas.

Caicedo explicó que Revolut acaba de recibir su licencia de funcionamiento y que actualmente se encuentra en un proceso administrativo y operativo para conectarse al sistema de pagos nacional.

“En este momento ya tenemos la licencia para funcionar y estamos en el proceso efectivamente de poder empezar todo el empalme con los sistemas de pago para poder estar conectados ya al sistema de pagos nacional”, afirmó.

Más de 200.000 personas

Al ser consultado por el número de colombianos que ya tienen relación con la compañía, Caicedo señaló: “La última vez que lo revisamos ya teníamos más de 200 mil”.

“No tengo el número exacto porque venimos creciendo muy rápido estos días”, agregó.

Sobre el perfil de sus potenciales clientes, aseguró que Revolut es “un banco universal” y que busca llegar a “todos aquellos colombianos que tengan a su familia afuera o que hayan viajado”.

Caicedo puso especial énfasis en el envío de dinero al exterior y aseguró que una experiencia en la que “desaparezcan esos gastos y que la plata llegue instantáneamente y sin costos va a ser una experiencia muy diferente para el mercado”.

“Es un dolor real”, afirmó.

Su objetivo para Colombia, añadió, es “convertirnos en un banco, no en una opción más, sino en el banco de los colombianos”.

Producto base sin costo

Sobre los costos para los usuarios, Caicedo explicó que Revolut cuenta con un producto base de costo cero.

“El producto normalmente tiene un costo cero. Si tú quieres unos servicios de valor agregado, tú escoges qué servicios quieres y pagas por ellos. Pero el producto base no tiene costo”, explicó.

Entre los servicios adicionales mencionó las millas. La compañía cuenta con cinco planes, según Caicedo, que ofrecen “más millas, más acceso”.

El primer año estará enfocado en generar confianza

Finalmente, Caicedo explicó que la compañía no mide su llegada al mercado colombiano únicamente a partir de una proyección de colocación.

“La forma en que nosotros vemos el mercado el primer año, el objetivo es generar confianza en el mercado”, afirmó.

“Mi objetivo del primer año no está alrededor de un número, sino está alrededor de la confianza”, concluyó.

Sobre la aprobación de las tarjetas de crédito, señaló: “Pasas la evaluación de crédito, y con que pases la evaluación de crédito no necesitas más”.