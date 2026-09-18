Vicepresidente pide acelerar las finanzas abiertas para combatir el ‘gota a gota’ en Colombia

Durante el cierre de la primera jornada del Latam Fintech Market 2026, en Barranquilla, el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, pidió evaluar la posibilidad de acelerar la implementación de las finanzas abiertas (open finance) como una de las alternativas para enfrentar el fenómeno del ‘gota a gota’, el ‘cobra diario’ y el ‘paga diario’.

“Yo creo que la solicitud que nosotros estamos diciendo en el día de hoy va en línea con la característica de un sistema financiero que tiene que ser mucho más innovador, mucho más abierto”, afirmó Restrepo, quien señaló que el país también tiene que enfrentar “el gota a gota, el cobra diario, el paga diario, esa forma de esclavitud financiera que no debería darse en nuestro país”.

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El vicepresidente explicó que ya existe una resolución en marcha y que la petición al sector financiero es “evaluar la posibilidad de acelerar el proceso de implementación de las finanzas abiertas”. Según Restrepo, “ese es el único camino a través del cual, o uno de los caminos a través del cual, vamos a lograr inclusión financiera y vamos a avanzar también en innovación financiera”.

Restrepo también destacó el papel que, según dijo, tienen las empresas fintech y los neobancos en la transformación del sistema financiero colombiano. “El sector de fintech juega un papel protagónico, junto a los neobancos, en la modernización del sistema financiero colombiano”, afirmó.