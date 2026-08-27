Cierres viales este domingo por carrera Corre con un Norte: conozca horarios y rutas habilitados

Este domingo 30 de agosto, varias vías del barrio Altos de Los Rosales y la calle 2A de Puerto Colombia tendrán cierres viales preventivos con motivo de la carrera Corre con un Norte, evento con el que la Universidad del Norte conmemora sus 60 años de fundación.

Las restricciones de movilidad se implementarán desde las 4:15 a. m. hasta las 7:45 a. m., con el objetivo de garantizar la seguridad de los participantes que recorrerán las distancias de 10, 5 y 2 kilómetros.

La salida de los corredores será desde el campus de Uninorte, ubicado en el kilómetro 5 de la vía antigua a Puerto Colombia. La competencia de 10K iniciará a las 5:30 a. m., la de 5K a las 5:45 a. m. y la modalidad recreativa de 2K a las 6:00 a. m.

Rutas alternas para residentes y conductores

En el sector de Altos de Los Rosales permanecerán cerradas las carreras 23 y 24, entre calle 2C, permitiendo únicamente el ingreso o salida de vehículos en casos de emergencia.

Los residentes que necesiten movilizarse podrán utilizar la vía frente a sus edificios tomando hacia la izquierda en contraflujo hasta llegar a la calle 2C, para posteriormente continuar por la carrera 23 hacia la avenida Los Cocos.

En la calle 2A, entre el Colegio San José y la avenida de La Prosperidad, los habitantes podrán ingresar y salir utilizando la vía frente a su zona hacia la izquierda, también en contraflujo, hasta conectar con la avenida de La Prosperidad.

Parqueaderos y recomendaciones

La organización habilitó parqueaderos con cupos limitados y una tarifa fija de $10.000. Los espacios disponibles estarán ubicados en el Parqueadero 9, Terranova y el Parqueadero 12, frente al Colegio San José.

El ingreso a los parqueaderos estará habilitado entre las 3:00 a. m. y las 4:30 a. m. Quienes utilicen el Parqueadero 12 solo podrán retirar sus vehículos después de las 8:00 a. m.

Las autoridades y organizadores recomendaron a quienes transiten por la zona durante la mañana del domingo conducir con precaución por la presencia de corredores y caminantes. Para emergencias estará habilitada la línea del Puesto de Mando Unificado 324 491 2950, desde las 4:00 a. m. hasta las 11:00 a. m