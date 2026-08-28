Barranquilla busca ser sede de la final de la Copa Libertadores

Visita de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol al estadio Metropolitano. Foto: Alcaldía de Barranquilla.

Durante el 30º Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, confirmó que adelanta gestiones para que la ciudad sea sede de la final de la Copa Libertadores.

“Estamos luchando para que la final de la Libertadores sea aquí en Barranquilla. Somos capital del deporte también”, afirmó el mandatario distrital.

La posibilidad se conoce mientras el estadio Metropolitano Roberto Meléndez avanza en un proceso de remodelación y ampliación con miras a recibir la final única de la Copa Sudamericana, programada para el próximo 21 de noviembre.

Nueva visita de la Conmebol al estadio Metropolitano

Precisamente, el alcalde Alejandro Char recibió en el estadio Metropolitano al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quien realizó un recorrido por el escenario deportivo junto con la ministra de Deportes, Juliana Gutiérrez, y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun.

Durante la visita, Domínguez destacó el crecimiento de los eventos deportivos y destacó a Barranquilla como un ejemplo de modernización de escenarios deportivos.

“Qué orgullo para Barranquilla, Colombia y Sudamérica encontrar un estadio que sea un ejemplo para el continente y el mundo”, afirmó el presidente de la Conmebol.

Domínguez también invitó a otras ciudades del país a seguir el ejemplo de Barranquilla en la renovación de sus estadios, al considerar la importancia de contar con escenarios preparados para recibir competencias de talla mundial y fortalecer el desarrollo del fútbol sudamericano.