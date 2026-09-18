Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

18 sep 2026 Actualizado 00:56

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

Nubank apoyará al Gobierno en el uso de IA para diseñar políticas públicas

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, se reunió con David Vélez, fundador de Nubank.

Nubank apoyará al Gobierno en el uso de IA para diseñar políticas públicas. Foto: Colombia Fintech.

Nubank apoyará al Gobierno en el uso de IA para diseñar políticas públicas. Foto: Colombia Fintech.

Nubank apoyará al Gobierno en el uso de IA para diseñar políticas públicas. Foto: Colombia Fintech.
Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

Desde Barranquilla, el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, reveló que el Gobierno trabajará con Nubank en una estrategia para incorporar inteligencia artificial en procesos relacionados con la construcción de políticas públicas.

Restrepo explicó que durante su encuentro con David Vélez, fundador de Nubank, hablaron sobre la formación de jóvenes en tecnologías de la cuarta revolución industrial y sobre el uso de inteligencia artificial.

Él asignó un compromiso de apoyarnos en la modernización del estado en el uso de inteligencia artificial para el diseño de política pública”, señaló.

Más información

El vicepresidente indicó que el objetivo será identificar procesos que puedan transformarse mediante esta tecnología.

Vamos a avanzar de la mano de Nubank y de la mano de él, con su apoyo, en una estrategia que identifique cuáles son esos procesos de política pública que podrían transformarse usando inteligencia artificial”, afirmó.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado