Nubank apoyará al Gobierno en el uso de IA para diseñar políticas públicas
El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, se reunió con David Vélez, fundador de Nubank.
Desde Barranquilla, el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, reveló que el Gobierno trabajará con Nubank en una estrategia para incorporar inteligencia artificial en procesos relacionados con la construcción de políticas públicas.
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Restrepo explicó que durante su encuentro con David Vélez, fundador de Nubank, hablaron sobre la formación de jóvenes en tecnologías de la cuarta revolución industrial y sobre el uso de inteligencia artificial.
“Él asignó un compromiso de apoyarnos en la modernización del estado en el uso de inteligencia artificial para el diseño de política pública”, señaló.
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El vicepresidente indicó que el objetivo será identificar procesos que puedan transformarse mediante esta tecnología.
“Vamos a avanzar de la mano de Nubank y de la mano de él, con su apoyo, en una estrategia que identifique cuáles son esos procesos de política pública que podrían transformarse usando inteligencia artificial”, afirmó.
Jesús Uribe
Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....