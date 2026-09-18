Colombia Fintech anuncia inversión de $4,3 billones para operaciones e innovación tecnológica

En el marco del Colombia Fintech Market 2026, Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, anunció que durante los próximos 12 meses las empresas representadas en el sector realizarán inversiones por al menos $4,3 billones para fondear sus operaciones y financiar la innovación tecnológica en Colombia.

Santos explicó que la cifra fue resultado de un ejercicio realizado con la participación de empresas de la industria, incluidas las más grandes del sector y otros actores presentes en el evento, con el propósito de cuantificar las inversiones que, según señaló, se dieron vía confianza en la elección y en la posición del Gobierno desde el 7 de agosto.

“Hemos hecho un esfuerzo por materializar esas inversiones que aumentaron de manera considerable con la confianza que ustedes les han traído a estos empresarios”, afirmó Santos durante su intervención.

El presidente de Colombia Fintech señaló que el ejercicio parte de la importancia de los líderes, las reglas esperadas y la posibilidad de establecer un camino hacia el crecimiento basado en la inversión.

“Hoy queremos anunciarle al país que en los próximos 12 meses haremos inversiones por al menos 4.3 billones de pesos para fondear sus operaciones, para financiar la innovación tecnológica en Colombia basados en la confianza que ustedes han dejado”, dijo.